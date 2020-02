L'unica speranza del 28enne di essere riabilitato (e quindi di riuscire a partecipare ai giochi Olimpici di Tokyo 2020) ora è il ricorso al tribunale federale e provare la sua tesi difensiva: che gli ispettori dell'antidoping si siano presentati a casa sua senza i necessari tesserini identificativi e che quindi non ci fosse l'obbligo di sottoporsi ai controlli. Ma la sentenza del TAS sembra un mattone troppo pesante per una carriera gloriosa che sembra essere già finita.

Una anzione che sa tanto di pietra tombale sull'incredibile carriera di Sun Yang, già fortemente criticato da molti suoi colleghi sin dalla sua prima squalifica per doping risalente al 2014. Emblematica la scena degli ultimi campionati del mondo del 2019 in cui Mack Horton si rifiutò di salire sul podio con lui dopo la vittoria del cinese nella gara dei 400 stile libero.

Il verdetto del TAS arriva al termine di un processo pubblico richiesto dallo stesso Sun Yang che si è sempre professato innocente. Il nuotatore però ha sempre risposto in maniera vaga alle domande durante le udienze, usando spesso come scusa la barriera linguistica dal cinese all'inglese.

