Il difensore del Novara elogia Benito Mussolini citando un suo discorso risalente al 1927: "I cinesi invaderanno il mondo con prodotti ed epidemie".

di Redazione Fox Sports - 28/02/2020 13:40 | aggiornato 28/02/2020 13:45

In queste ore il difensore del Novara Andrea Sbraga è finito nella bufera per un post pubblicato sul suo profilo Instagram che ora risulta irragiungibile. Il classe 1992 ha elogiato Benito Mussolini definendolo un "grande statista lungimirante" e poi ha citato un suo discorso risalente al 1927 per commentare l'emergenza Coronavirus: "I cinesi invaderanno il mondo con prodotti ed epidemie". Immediata la reazione del presidente del Novara Marcello Cianci dopo che la vicenda era arrivata anche in consiglio comunale: