Napoli-Torino: probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming

La squadra di Gattuso riparte in campionato dopo il pareggio di Champions League contro il Barcellona

di Redazione Fox Sports - 28/02/2020 13:53 | aggiornato 28/02/2020 13:59

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Napoli-Torino, valevole per la 26^ giornata di Serie A, è in programma per sabato 29 febbraio alle 20.45. Gli uomini di Gattuso sono reduci dal pareggio di Champions League contro il Barcellona, i granata ripartono dalla sconfitta di misura contro il Milan a San Siro.

Per i padroni di casa difficile il recupero di Koulibaly in difesa. A centrocampo dovrebbe esserci la conferma di Demme, Zielinski e Fabian Ruiz. In attacco non sarà della partita Mertens, infortunatosi in Champions League: al suo posto Milik.

Per Longo nessun dubbio in difesa, mentre a centrocampo dovrà fare i conti con l'assenza di Berenguer: pronto a subentrare Baselli. A centrocampo Lukic in vantaggio su Simone Verdi. In attacco la coppia formata da Belotti e Zaza.

Napoli-Torino: le probabili formazioni di Gattuso e Longo

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All.: Gattuso

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Zaza, Belotti. All.: Longo

Dove vedere Napoli-Torino in TV e streaming

La sfida del San Paolo Napoli-Torino, in programma sabato 29 febbraio alle ore 20.45, sarà visibile in diretta e in esclusiva sulla piattaforma di streaming DAZN, e in tv sul canale DAZN1 della piattaforma satellitare Sky.