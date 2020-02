Le parole dell'allenatore del Napoli alla vigilia della sfida contro il Torino.

28/02/2020

Alla vigilia di Napoli-Torino, gara valida per la 26esima giornata di Serie A, ha parlato così in conferenza stampa il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso:

Abbiamo l'esigenza di far scendere in campo chi è al 100% per una gara difficile, giochiamo contro una squadra fisicamente forte e deve giocare chi può battagliare. Dopo la gara col Barcellona la squadra era molto stanca, abbiamo lavorato in palestra per recuperare e schiereremo solo chi è al massimo della condizione. So che ho a disposizione elementi importanti, faccio scelte funzionali. Lozano e Meret sono fortissimi, ma per come voglio giocare io ho dei dubbi. Lozano può giocare esterno, ma mi garantisce una fase difensiva? Ragiono così, non mi sto comportando bene a livello aziendale ma schiero calciatori funzionali. Fa male vederlo in tribuna, ma devo fare delle scelte

Gattuso ha proseguito così:

Io non ho fatto crescere nessuno, la fortuna degli allenatori sono i giocatori. Noi proponiamo qualcosa, ma poi serve che loro abbiano la testa libera, che ci credano. Ora l'obiettivo è allenarci seriamente e fare prestazioni come le ultime, poi si sistemerà tutto

Napoli, Gattuso sul futuro: "Conoscete la mia situazione"

Sul suo futuro:

Sapete tutti qual è la mia situazione, ho un contratto fino al 2021 con via d'uscita mia al 30 aprile. Ma non ho problemi oggi, voglio lavorare e sono venuto qui per raggiungere degli obiettivi. Con De Laurentiis mi sento 3 o 4 volte al giorno e voglio stare bene, voglio gasarmi con un ambiente bello e lavorare con gente che ha voglia di stare qui. Umanamente c'è tanta roba, c'è gente che lavora alla grande. Avevo anche altre offerte da uno o due anni, ma questa era per me un'opportunità incredibile con la Champions e tanti calciatori forti. Ora pensiamo a questa partita, per vedere se possiamo ragionare diversamente. È la partita perfetta per vedere se siamo guariti o no, contro una squadra forte fisicamente, sulle seconde palle e sugli scontri. Servirà carattere e fisicità, potremo capire in che condizione siamo

Sulle scelte per il Torino:

Con Milik al posto di Mertens non cambia nulla, anche lui è molto bravo a legare il gioco e ha classe. Speriamo di recuperare Dries, ma Arek è l'ultimo dei miei problemi. In difesa ho pochi uomini, Ghoulam sta meglio, sono contento che stia dando continuità. Koulibaly ha ricominciato a correre, lo valuteremo la settimana prossima

Sul piano gara: