Milan, Van Basten e l'accusa al Napoli sullo Scudetto 1990 rubato

Marco Van Basten ci va giù pesante. L'ex attaccante del Milan torna a parlare della sua esperienza in Serie A e lo fa riferendosi alla stagione 1989/90. Nel corso dell'intervista al settimanale Sette, l'olandese ha attaccato in modo durissimo il Napoli, accusando il club partenopeo di aver letteralmente rubato i campionato:

Lo sanno tutti che il Napoli ci rubò quello scudetto, ma nessuno ha mai avuto il coraggio di dirlo. Prima la sceneggiata di Bergamo, con la moneta in testa ad Alemao e il massaggiatore del Napoli che gli dice di simulare un trauma. Poi la nostra sconfitta a Verona. Un'imboscata, con un arbitro come Lo Bello che fece di tutto per farci perdere e fischiò in maniera scandalosa. Un lavoro fatto bene. Da chi? Dal sistema del calcio italiano. Da chi aveva interesse a mandare due squadre in Coppa dei Campioni. Tutti sapevamo che eravamo favoriti per rivincere, aggiungere un' altra squadra conveniva a tutti. Fu una vera porcheria. Ancora oggi mi brucia.