Maradona significa molto per noi, è l'altro miglior giocatore del mondo. Il suo amore per la nostra maglia è un qualcosa che ci riempie di orgoglio

Come tifoso io sogno che Leo torni a casa, è una cosa che ha dichiarato anche lui pubblicamente perché ama molto questo club. Ovviamente non è semplice visto tutto ciò che Messi rappresenta, ma sarebbe il sogno di tutti gli argentini. Le possibilità che lui torni dipendono la padre. Noi lo amiamo moltissimo e questa è casa sua. È molto amato anche a Barcellona ed è da ammirare per tutto quello che ha fatto

Il vicepresidente del Newell's Old Boys, Cristian D’Amico, ha parlato ad AS del possibile ritorno di Lionel Messi, nato a Rosario e cresciuto proprio nelle giovanili del Newell's:

