Il club inglese continua ad essere al centro di notizie di cronaca: un ex collaboratore del tecnico spagnolo ha prelevato note di mercato e appunti personali e provato a rivenderli ai giornali per 100mila sterline.

di Simone Cola - 28/02/2020 12:16 | aggiornato 28/02/2020 12:21

Non c'è pace per il Manchester City di Pep Guardiola: a distanza di 24 ore dal bel successo ottenuto in casa del Real Madrid negli ottavi di finale di Champions League, risposta da grande squadra alla squalifica dalle competizioni europee voluta dalla UEFA per le presunte violazioni del regime di fair play finanziario, i Citizens finiscono nuovamente nella bufera anche se in questo caso come parte lesa.

Al centro di voci che lo vogliono ormai prossimo all'addio a fine stagione - indeciso tra un anno sabbatico, la Juventus e un possibile ritorno al Barcellona - il tecnico del Manchester City è finito nel mirino di un hacker, che avrebbe sottratto dal suo cellulare informazioni preziose e avrebbe tentato di rivenderle per 100mila sterline. Appunti di calciomercato, note personali, numeri di telefono e mail di collaboratori e soprattutto calciatori, un bottino prezioso in una storia che è stata già rinominata Guardiola-gate.

Collaboratore di una società di informatica che ha lavorato a stretto contatto con il club inglese dal 2016 al 2018, l'hacker ha affermato che rubare i dati di Guardiola è stato il "lavoro" più semplice mai fatto: dopo avere avuto accesso al suo telefono avrebbe realizzato screenshot di tutte le mail mandate e ricevute dal tecnico, comprese le trattative di mercato più riservate, e scaricato l'intera rubrica comprendente colleghi, collaboratori e giocatori in rosa.

Al di là della possibile vittoria della Champions League, Guardiola a fine stagione potrebbe lasciare il Manchester City: la pista legata alla Juventus sembra difficilmente percorribile, possibile un anno sabbatico o un ritorno al Barcellona.

L'hacker, prima di essere scoperto, aveva mostrato agli eventuali compratori le foto di alcune schermate, spiegando che gran parte del materiale non era salvato sul suo cellulare ma su email protette e che avrebbe scelto di conservare i dati in questo modo per evitare di perderli nel caso il suo telefono si fosse rotto.

Ignaro di quello che stava per succedere, aveva parlato inoltre dei numerosi contatti trovati nella rubrica di Guardiola, a cui avrebbe potuto accedere in futuro, e accennato ad alcune trattative che riguardavano il Manchester City e i possibili acquisti di Matthijs de Ligt e Sokratis Papastathopoulos, finiti poi rispettivamente alla Juventus e all'Arsenal.

La mia teoria è che Guardiola abbia scaricato tutti i suoi dati sul cellulare senza rendersene conto, sono tutti memorizzati sul suo telefono ma lui non lo sa.

Queste le parole dell'hacker mentre lasciava l'hotel di lusso in cui aveva incontrato i possibili acquirenti del Sun, che hanno invece avvisato il Manchester City che a sua volta si è rivolto alle forze dell'ordine. Dopo pochi giorni di ricerca la polizia ha comunicato di avere arrestato l'uomo, un 30enne che adesso sarà ovviamente processato per essersi appropriato di dati personali e aver tentato di rivenderli.

Il Manchester City, che già deve affrontare la squalifica imposta dalla UEFA per le violazioni del fair play finanziario e che potrebbe vietargli la partecipazione alla Champions League per le prossime due stagioni, con tutto quel che ne consegue in termini di danni economici e d'immagine, ha commentato così l'accaduto.