Lazio-Bologna: probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming

La partita dell'Olimpico apre la 26^ giornata della Serie A

di Redazione Fox Sports - 28/02/2020 08:25

Lazio-Bologna, gara valida per la 26^ giornata di Serie A, è in programma sabato 29 febbraio alle ore 15 allo Stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti cercano i tre punti per la lotta Scudetto, gli ospiti vogliono un risultato positivo per restare attaccati alle zone più nobili della classifica.

Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Acerbi in difesa. Con Strakosha in porta e Radu a sinistra, c'è da capire chi schiererà al centro tra Luiz Felipe e Vavro, e a destra tra Luiz Felipe e Patric. Lazzari e Jony dovrebbero agire sugli esterni, mentre è confermato il centrocampo composto da Milinkovic, Lucas Leiva e Luis Alberto. In attacco, al fianco di Ciro Immobile (diffidato), uno tra Caicedo e Correa.

Mihajlovic ritrova Santander, Medel e Sansone, usciti dall'infermeria, oltre a Denswil e Schouten (fermati per squalifica). Peseranno a sinistra gli infortuni di Dijks e Krejci, e la squalifica di Mbaje. A centrocampo Orsolini, Olsen e Barrow, in attaccao Palacio.

Lazio-Bologna: probabili formazioni di Inzaghi e Mihajlovic

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, A. Anderson, Marusic, Parolo, Cataldi, Minala, Lukaku, Correa, Adekanye. All.: Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Dominguez; Orsolini, Olsen, Barrow; Palacio. A disp.: da Costa, Sarr, Bonini, Corbo, Medel, Schouten, Soriano, Sansone, Santander. All.: Mihajlovic.

Quando e dove vedere in TV e in streaming Lazio-Bologna

La partita dell'Olimpico di Roma Lazio-Bologna, in programma sabato 29 febbraio alle ore 15, sarà trasmesso in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport (canale 251). Per gli abbonati ai rispettivi servizi, sarà possibile seguire la gara anche in streaming attraverso le app di Sky Go e Now TV.