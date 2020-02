Quella di Bordalas è una delle rivelazioni della Liga e ha la fama di squadra cattiva e provocatrice. Dietro, però, si nasconde un progetto societario di grande livello.

Dopo la battaglia di Amsterdam, all'orizzonte si staglia quella di San Siro. Sarà il Getafe di Pepe Bordalas l'avversaria dell'Inter negli ottavi di finale di Europa League: l'urna di Nyon ha deciso di riservare un impegno di discreta difficoltà agli uomini di Antonio Conte, che giocheranno la partita di andata davanti ai propri tifosi, per poi recarsi al Coliseum Alfonso Perez, piccolo gioiellino situato nella periferia di Madrid, per affrontare gli Azulones. Si preannunciano 180 minuti molto equilibrati: se c'è una certezza, infatti, è quella che il Getafe partirà sfavorito, ma non certo battuto. Quella allenata da Bordalas è un'orchestra costruita nel tempo, con programmazione e pazienza, un contesto nel quale le idee vengono davanti a tutto. Anche ai soldi.

Con queste premesse il Getafe si è approcciato all'attuale stagione: se in Liga la matricola iberica sta lottando seriamente per entrare in Champions League - obiettivo sfuggito lo scorso anno a due giornate dalla fine -, in Europa League la truppa allenata dal 46enne originario di Almeria ha fatto un percorso quasi netto, arrivando seconda nel Gruppo C di qualificazione dietro al Basilea e, soprattutto, buttando fuori l'Ajax dai sedicesimi di finale, un traguardo a suo modo storico visto che, in 37 anni di esistenza, gli Azulones non erano mai riusciti a spingersi così tanto avanti.

I 12 punti raccolti nella prima fase sono frutto di quattro vittorie e due sconfitte, peraltro arrivate entrambe contro gli svizzeri, ma a saltare all'occhio non sono tanto i risultati, quanto i numeri fatti registrare dalla compagine spagnola durante la sua campagna europea. Il Getafe, infatti, ha subito solo 6 gol in 8 partite, mantenendo la porta inviolata per ben quattro volte, confermandosi come un gruppo dall'identità ben definita e con uno spirito di abnegazione encomiabile. Sulla solidità difensiva i madrileni ci hanno costruito per intero la loro identità, ed è proprio su questo fattore che l'Inter dovrà lavorare. Segnare è complicato, soprattutto se non riesci a tenere la loro intensità.

Uno schieramento del Getafe, avversaria dell'Inter agli ottavi di finale di Europa League: la squadra di Bordalas sta disputando una grande stagione e potrebbe essere un ostacolo complicato per i nerazzurri

Parlare del Getafe e capire chi e cosa rappresentano gli Azulones non è semplice. Vi basti sapere che, dal 2016, la piccola matricola spagnola ha cominciato un'escalation di risultati che le hanno permesso di sedersi, più o meno continuativamente, al tavolo con le big. Non è un caso che la crescita sia cominciata con l'arrivo in panchina di José Bordalas; il tecnico classe 1964 ha preso in mano la squadra ai tempi della seconda divisione e avuto il merito di forgiarla non solo tatticamente, ma soprattutto mentalmente. Arrivato per prendere il posto dell'ex meteora juventina Juan Esnaider, Pepe costruito in poche mosse una macchina perfetta.

In primis si è tornati al caro vecchio 4-4-2, che in tempi di crisi ti permette se non altro di non imbarcare troppa acqua. Poi, ha introdotto nuovi metodi allenamento, abbinando al lavoro fisico anche una buona dose di esercizi con la palla. Infine, ha responsabilizzato il gruppo: qui non ci sono stelle, ma ogni singolo giocatore è fondamentale per raggiungere gli obiettivi prefissati dal club. E, da subentrante, Bordalas ci mette pochi mesi a farsi apprezzare: alla fine della stagione il Getafe è promosso in Liga, poi si classifica 11esimo da neopromosso e l'anno dopo arriva ottavo.

Gli Azulones fanno le prove e sanno che, di lì a poco, il salto in alto verrà spiccato in modo definitivo. La società, parallelamente, ha rinforzato la rosa spendendo poco e puntando su profili sconosciuti, giovani da far sbocciare e gregari esperti da rilanciare. La miscellanea di questi status si è rivelata esplosiva e oggi, il Getafe, è ancora in corsa per due obiettivi stagionali su tre. L'Europa League è una vetrina importantissima, soprattutto per una società relativamente giovane che la coppa l'aveva già assaggiata nel 2008, ai tempi dell'EuroGeta. Ma allora fu un exploit temporaneo, mentre oggi pare siano state gettate le basi per qualcosa di decisamente più duraturo.

La stella: Marc Cucurella

La forza del Getafe è proprio quella di essere un gruppo forte, coeso, senza apparenti punti deboli. Per questo scegliere il suo giocatore più rappresentativo è molto complicato. Se Jaime Mata e Jorge Molina fotografano in pieno l'anima operaia degli Azulones, è anche vero che per potenzialità - nonostante abbia 28 anni - il togolese Djené Dakonam è da tempo tra i migliori interpreti della Liga. E che dire di Mauro Arambarri e Nemanja Maksimovic? Insomma, di nomi validi ce ne sono, ma una valutazione complessiva di vari fattori spinge la scelta di cui sopra verso Marc Cucurella.

Classe 1998, Cucurella è un laterale mancino cresciuto nel vivaio del Barcellona, che in estate lo ha girato - a questo punto, forse con troppa leggerezza - in prestito agli Azulones. Dopo una stagione di apprendistato all'Eibar, il talento di casa blaugrana è esploso definitivamente sotto le sapienti mani di Bordalas. Il suo stile di gioco è perfetto per il Getafe: veloce, rapido ad aggredire gli spazi, in possesso di mezzi tecnico-atletici importanti, quest'anno è migliorato molto in fase difensiva, ricoprendo talvolta il ruolo di terzino. Bordalas lo utilizza principalmente come esterno alto del suo 4-4-2 e, in stagione, Cucurella ha già messo insieme 33 presenze, 1 gol e 5 assist.

Probabile formazione

Il Getafe è una squadra con un'identità forte e ben rimarcata. Bordalas utilizza il 4-4-2 come schema di base, ma non è raro vedere la squadra cambiare spartito a partita in corso. Tutto dipende dagli avversari, che quando affrontano i madrileni devono essere ben consapevoli di trovarsi di fronte a un'avversaria rognosa, capace di far perdere la pazienza a chiunque con trucchetti di varia natura. Interruzioni tattiche, falli, perdite di tempo, provocazioni: anche questo fa parte dell'indole guerriera degli Azulones, già criticati in passato in maniera trasversale per via di questi atteggiamenti.

Il portiere è David Soria, che la scorsa stagione è stato eletto secondo miglior estremo difensore della Liga dopo Jan Oblak. Davanti a lui gioca una linea a quattro composta, nella zona centrale, dall'insostituibile Djené - in estate si parlava di un suo approdo all'Atletico Madrid - e dal basco Etxeita, che si alterna con il nuovo arrivo di gennaio Chema. Entrambi forti fisicamente e spigolosi, patiscono gli attaccanti rapidi e veloci, ma sono anche due leader incontrastati della squadra. A destra si muove Damian Suarez, profilo molto sottovalutato, laterale uruguayano capace più di difendere che di offendere. Sull'out opposto, invece, trova spazio Maxi Oliveira, ruvido terzino vecchia scuola cresciuto nel Nacional di Montevideo.

Il centrocampo si poggia sulle spalle della diga umana composta da Mauro Arambarri e Nemanja Maksimovic: il primo, anche lui uruguayano, è arrivato due estati fa dal Bordeaux ed è un moto perpetuo della mediana, un corridore instancabile che non tira mai indietro la gamba. Il secondo, serbo, è invece più pragmatico ed elegante. Il loro compito è principalmente di rottura e non di costruzione, visto che le azioni del Getafe passano soprattutto dai piedi di Cucurella e Alan Nyom, terzino camerunense che Bordalas ha adattato da esterno di centrocampo. Per la fascia sinistra occhio anche a Kenedy, brasiliano ex Chelsea dai colpi di un certo livello.

Davanti, quattro attaccanti si contendono due posti: Jaime Mata e Jorge Molina sulla carta sono i titolari, ma Angel Rodriguez - si parlava di lui come ipotesi per il Barcellona - scalpita alle loro spalle, visto che - come testimoniano i numeri - si parla del dodicesimo uomo più impattante della Liga. In più a gennaio è arrivato anche Deyverson, bomber brasiliano con un passato al Levante prelevato dal Palmeiras. Insomma, a Bordalas le scelte non mancano affatto. L'Inter deve stare attenta e non sottovalutare il Getafe che, contrariamente ai nerazzurri, parte senza aver nulla da perdere. D'altronde, sognare non costa nulla, e gli Azulones, dopo aver battuto l'Ajax, vogliono aggiungere un'altra tacca illustre al calcio del proprio fucile.