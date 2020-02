Ostacolo tanto difficile quanto suggestivo per i giallorossi: già vincitrice del trofeo in ben 5 occasioni nel recente passato, la squadra di Lopetegui gioca un ottimo calcio e vanta individualità di assoluto valore.

Sorteggio suggestivo quanto complicato per la Roma negli ottavi di finale di Europa League: l'urna di Nyon ha riservato ai giallorossi un cliente difficile come il Siviglia, fresco di quarto posto nella Liga dopo il netto successo in quello che è stato una sorta di spareggio-Champions con il Getafe, che il caso ha voluto invece abbinare all'altra italiana rimasta in corsa, l'Inter. Quattro giorni più tardi ecco il pareggio interno per 0-0 con i rumeni del Cluj, che è valso il passaggio del turno in una competizione che gli andalusi hanno vinto nel passato recente in ben 5 occasioni.

Ai primi due acuti consecutivi, targati Juande Ramos e datati 2005/2006 e 2006/2007, sono seguiti i tre di fila dal 2013 al 2016 conquistati sotto la guida di Unai Emery: costante di questa affermazione in campo europeo è stata la presenza del direttore sportivo Monchi, vero e proprio mago delle plusvalenze e protagonista di intuizioni di calciomercato geniali, che hanno dato al Siviglia risultati sul campo e soldi da spendere.

Dopo il fallimento della sua esperienza in Italia, proprio alla Roma, Monchi è tornato a casa per risollevare una squadra che dopo il suo addio e quello di Emery si era ritrovata apparentemente confusa e senza una direzione. Attivissimo sul mercato, il ds ha quasi completamente rivoluzionato una rosa affidata a un altro grande uomo di calcio in cerca di rivincita, quel Julen Lopetegui che dopo aver perso il Mondiale per accettare l'offerta del Real Madrid è stato presto esonerato dalle merengues nella scorsa stagione, molto probabilmente senza grandi colpe.

Europa League: ecco il Siviglia, l'avversario della Roma

Il risultato è una squadra quasi completamente nuova, che ha faticato soprattutto nella parte iniziale del campionato ma che ancora oggi, pur trovandosi al momento ad occupare il quarto e ultimo posto utile per andare in Champions e agli ottavi di Europa League, alterna ottime prestazioni ad alcuni "cali di tensione" che in una doppia sfida da dentro o fuori potrebbero risultare fatali. La svolta potrebbe essere arrivata proprio nell'ultima di Liga contro il Getafe: convinto sostenitore del 4-3-3, Lopetegui ha abbassato un mediano in difesa e alzato i terzini a centrocampo, dando vita a un 3-4-3 che molto probabilmente verrà riproposto anche nelle prossime gare.

Tornare ai tempi in cui puntualmente dominava l'Europa, seppur in quella che per importanza e spessore è la seconda competizione UEFA, non è un obiettivo impossibile per il Siviglia di oggi. Di questo almeno è convinto Monchi, che sul mercato ha chiesto carta bianca e che una volta ottenuta piena fiducia da parte della dirigenza - quella che forse alla Roma era mancata, al di là delle dichiarazioni di facciata - ha concluso tra l'estate e gennaio ben 16 operazioni in entrata e più o meno altrettante in uscita.

Tra queste spicca la cessione di Wissam Ben Yedder, bomber francese di origini tunisine finito al Monaco, in Ligue 1, per 40 milioni di euro comprensivi del cartellino dell'ala portoghese Rony Lopes. Dalla Ligue 1 sono arrivati anche i difensori Koundé e Diego Carlos e soprattutto l'argentino Lucas Ocampos, transitato anche dall'Italia con le maglie di Genoa e Milan e che a 25 anni sembra aver finalmente raggiunto i livelli che gli erano stati pronosticati quando era emerso ancora giovanissimo in patria nel River Plate.

Licenziato dalla Spagna a pochi giorni dall'inizio dei Mondiali di Russia 2018 per essersi accordato con il Real Madrid, Lopetegui ha fallito alla guida delle merengues finendo per essere esonerato dopo pochi mesi.

La stella: Lucas Ocampos

Robusto fisicamente, dotato di grandi qualità tecniche e capace di svariare su tutto il fronte offensivo, Lucas Ocampos è arrivato in Europa nel 2012, appena 18enne, per indossare la maglia del Monaco. Circondato da grandi aspettative, dopo aver contribuito a riportare la squadra del Principato in Ligue 1 si è decisamente perso per strada, mancando più volte il salto di qualità prima con la maglia dell'Olympique Marsiglia e poi con quella del Milan, che ha indossato per 6 mesi dopo essersi messo parzialmente in luce con il Genoa.

Acquistato la scorsa estate per 15 milioni di euro dal Siviglia, in Spagna e sotto la guida di Lopetegui Ocampos sembra aver finalmente trovato la propria consacrazione: impiegato a destra nel tridente offensivo, si è spostato poi a sinistra con l'arrivo a gennaio di Suso e fino a oggi ha fatto registrare 10 gol e 3 assist. Numeri alla mano si può dire che quella attuale sia la sua miglior stagione in carriera e che il suo rendimento abbia aiutato non poco una squadra che pur dotata di grandi qualità può vantare soltanto l'ottavo attacco della Liga.

Probabile formazione: 4-3-3 o 3-4-3? Lopetegui oscilla tra due idee

Per ovviare alla scarsa produttività di un attacco che fatica a concretizzare il gioco prodotto, complice la stagione decisamente poco ispirata del centravanti ex-PSV Luuk de Jong, Lopetegui nell'ultima uscita con il Getafe ha provato ad abbassare al centro della difesa Nemanja Gudelj, robusto mediano serbo che dovrebbe aiutare nella costruzione del gioco dal basso, alzando sulla linea di centrocampo i terzini. Contro il Cluj il Siviglia è tornato al 4-3-3, ma il deludente pareggio casalingo a reti bianche dovrebbe spingere il tecnico verso la nuova soluzione.

In questo caso il problema è comporre la mediana: nel mezzo gli andalusi possono contare su talenti dalle qualità indiscutibili come l'ex Palermo Franco Vazquez e l'iconico argentino Ever Banega, che a fine stagione saluterà per chiudere in Arabia Saudita con l'Al-Shabab, ma per ragioni di equilibrio tattico i titolari dovrebbero essere il duttile e talentuoso Joan Jordán e l'ex Manchester City Fernando, mentre scalpita per un posto anche il talento Óliver Torres, tornato in Spagna dopo essersi messo in luce al Porto.

Il capitano e bandiera del Siviglia Jesus Navas.

In difesa, davanti al portiere Vaclik e al fianco di Gudelj, ecco i due nuovi acquisti Diego Carlos e Koundé, mentre a centrocampo ai lati della coppia mediana abbiamo a destra il capitano Jesus Navas, autentica bandiera del club che negli anni si è trasformato da ala in esterno a tutto campo, e a sinistra Sergio Reguilón, gioiello del Real Madrid capace la stagione scorsa di giocarsi il posto con Marcelo e che le merengues hanno ceduto in prestito secco proprio per poterlo riavere a disposizione dal prossimo giugno.

Il tridente offensivo, infine, vede la presenza nel mezzo di Luuk de Jong, possente centravanti olandese che Eredivisie a parte non ha mai convinto molto ma che con la sua fisicità apre spazi importanti per i compagni di reparto Ocampos, di cui abbiamo già parlato, e Suso. L'ex Milan è arrivato a gennaio ed è diventato subito un punto fermo per Lopetegui, che ne conosce il potenziale e sa quanto può dare se messo nelle condizioni di rendere al meglio. Da non sottovalutare il possibile inserimento nel ruolo di centravanti di Youssef En-Nesyri, acquistato a gennaio dal Leganes per 20 milioni di euro per sostituire Dabbur, mentre Rony Lopes e l'esperto Nolito restano alternative di spessore.