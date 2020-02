A Glasgow, l'esultanza di Biel scatena la reazione della sicurezza, che blocca in modo veemente il calciatore. Santos arriva e spintona un poliziotto.

di Antonio Gargano - 28/02/2020 08:42 | aggiornato 28/02/2020 08:46

Momenti di tensione a Glasgow, e non perché il Celtic ha perso il ritorno dei sedicesimi in casa. Il Copenaghen vince 3-1 a Celtic Park, ma deve fare i conti con il battibecco che si è creato nella ripresa, al momento del provvisorio 2-1 firmato dai danesi. Protagonisti della vicenda Pep Biel, autore del gol che di fatto ha qualificato gli ospiti, e Michael Santos, autore del primo gol e giunto in soccorso del compagno di squadra.

In occasione del secondo gol del Copenaghen, arrivato con un brillante assist di Falk, Biel va ad esultare sotto lo spicchio dei tifosi danesi nello stadio del Celtic. Lo spagnolo festeggia la rete arrivando sotto il settore ospiti, ma proprio in quel momento entra in contatto con il cordone di poliziotti che controlla il comportamento dei supporters ospiti.

Celtic 1-3 Copenhagen: Santos celebrates after scoring his side's first, Celtic snatched one back with a cheeky Panenka penalty from Edouard in the 83rd, seconds later Biel again as he slotted home under Forster. Nelsson is restrained by police as he celebrates at Celtic Park pic.twitter.com/RHEakMkCk3 — Lilian Chan (@bestgug) February 27, 2020

Uno degli agenti presenti a ridosso del terreno di gioco, però, stoppa Biel in piena corsa, strattonandolo e costringendolo a fermarsi prima di arrivare nei pressi della balaustra su cui si spingono i tifosi del Copenaghen. Una manovra d'emergenza per l'ordine pubblico, probabilmente, ma talmente brusca da rischiare di far cadere Biel, che invece di festeggiare con il settore ospiti concentra la sua attenzione sul poliziotto.

La tensione tra il cordone degli agenti e il calciatore è palpabile, ma diventa ancor più intensa quando sopraggiunge Santos. Il compagno di squadra di Biel, che lo sta raggiungendo per festeggiare il gol che vale la qualificazione, si accorge in tempo di quello che sta succedendo e, invece di correre verso lo spagnolo, si dirige verso il poliziotto con cui sta avendo il battibecco. L'attaccante uruguaiano si scaglia contro l'agente, lo spinge e lo fa quasi cadere, mentre intervengono i colleghi a placare gli animi per una situazione che è degenerata in un attimo.

L'allarme rientra nel momento in cui le squadre si riposizionano in campo per riprendere la partita. In occasione del 3-1 di N'Doye, il problema non si ripresenta e i calciatori del Copenaghen vanno a festeggiare regolarmente con i propri tifosi.

Dopo il pareggio per 1-1 all'andata, i danesi sbancano Celtic Park e approdano agli ottavi di Europa League. Festa comunque non rovinata da un episodio di pochi secondi, che peraltro non dovrebbe avere ripercussioni di nessun tipo sui calciatori né sugli agenti di polizia presenti in campo. Il modello britannico, evidentemente, non ha accettato l'esultanza smodata di Biel, che però torna in Danimarca con il pass per il turno successivo.