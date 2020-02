Nemmeno la stima per Antonio Conte ha spinto la Joya a lasciare Torino. Marotta ha poi spinto per la cessione dell'ex attaccante nerazzurro all'estero.

di Antonio Gargano - 28/02/2020 17:48 | aggiornato 28/02/2020 17:53

Prima del PSG, prima di Lukaku, prima di qualsiasi nuova chiave tattica sotto la guida di Sarri e Conte. Juventus e Inter sono state protagoniste di un potenziale scambio di calciomercato per tutta la scorsa estate: Paulo Dybala sarebbe finito a Milano, Mauro Icardi avrebbe fatto il percorso inverso e avrebbe sposato il bianconero all'Allianz Stadium.

Invece, l'incrocio non è andato in porto. Trattativa difficile, nonostante potesse far comodo ad entrambe le squadre in un preciso momento della sessione estiva. La Juventus ha trattenuto il suo calciatore, mentre l'Inter ha optato ugualmente per la cessione, ma con l'ormai ex capitano nerazzurro diretto all'estero, nella squadra campione di Francia.

A distanza di diversi mesi, però, non sono ancora chiari i motivi del mancato accordo, che per giorni è stato praticamente ad un passo. A fare la differenza tra le parti, secondo Goal.com, è stata la volontà di Dybala, che ha chiuso il calciomercato in attacco dei bianconeri con la decisione di rimanere a Torino. Una scelta ferma, decisa, nonostante la grande stima tra le parti che avrebbe potuto giocare un ruolo fondamentale nella chiusura positiva dell'affare.

Dybala-Icardi: perché è saltato lo scambio di calciomercato tra Juventus e Inter?

Tutto è partito dalla necessità, mostrata dall'Inter, di cedere Icardi dopo una stagione in cui il rapporto tra il calciatore e tutto l'ambiente si era irrimediabilmente incrinato. La Juventus era interessata a trovare un centravanti di ruolo, più numero 9 rispetto a Dybala, che invece non trovava spazio e centralità in un progetto che aveva portato Cristiano Ronaldo alla Juventus. Con meno chances a disposizione, la Joya avrebbe potuto lasciare i bianconeri e andare a Milano, sponda nerazzurra, liberando il posto che sarebbe stato del suo connazionale proveniente dall'Inter.

La stima di Dybala per Antonio Conte, ma anche e soprattutto la stima di Marotta per Dybala avrebbero fatto la differenza nella buona riuscita dello scambio, anche se l'ad nerazzurro avrebbe preferito girare Icardi all'estero. La cessione in Italia sarebbe stata fattibile, se il sacrificio avesse portato ad avere il 10 della Juventus in squadra. Quel 10 che, però, ha cambiato idea all'ultimo secondo e ha preferito rimanere in pianta stabile nel club che l'ha prelevato dal Palermo, per riconoscenza ma anche per dimostrare il proprio valore in un momento che non permette di trovare molto spazio.

Nessuna cessione di Dybala all'Inter, nessun approdo di Icardi alla Juventus. Ai nerazzurri, però, era rimasta la necessità di cedere l'attaccante: Marotta indovina la strategia, prestito con diritto di riscatto al PSG con annesso rinnovo del contratto, così da scoraggiare eventuali mire della Juventus a fine prestito, nel caso in cui i bianconeri dovessero riprovarci.

Un nuovo scenario a fine prestito?

E se tornasse di moda? La Juventus non cederà Dybala, che è tornato a ricoprire un ruolo importante anche insieme a Cristiano Ronaldo, ma potrebbe valutare un assalto ad Icardi, a prescindere dalla volontà del PSG di riscattarlo o meno. I bianconeri potrebbero far leva sia sui parigini sia sui nerazzurri per accaparrarsi l'attaccante argentino, ma si tratta di una strategia che potrebbe prendere piede solo dopo che l'asse Milano-Parigi avrà fatto le sue mosse.

Attualmente, il valore di mercato di Icardi si aggira intorno ai 75 milioni di euro e il suo stipendio è di 5,7 milioni. Il contratto con l'Inter scade nel 2022, ma il continuo braccio di ferro tra il calciatore e la dirigenza interista lascia aperto ogni scenario possibile. Il primo scambio di calciomercato, quello ipotizzato durante la scorsa estate, è saltato. Nulla esclude, però, che le parti possano incontrarsi nuovamente per discutere di vecchi affari rimasti in sospeso.