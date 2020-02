Il club, espressione del piccolo comune di Piancastagnaio in provincia di Siena e impegnato nel girone A della Serie C, comunica di aver riscontrato casi di positività al Covid-19 in tre calciatori e un collaboratore.

di Simone Cola - 28/02/2020 20:06 | aggiornato 28/02/2020 20:10

Si evolve in negativo la situazione legata al coronavirus della Pianese, che dopo avere annunciato nei giorni scorsi la positività al tampone di un proprio tesserato - tenuto precauzionalmente a riposo nella gara del Moccagatta di Alessandria persa 1-0 contro la Juventus Under 23 - ha comunicato sul proprio sito ufficiale e sui propri social altri nuovi casi: si tratta di altri due calciatori e di un collaboratore tecnico.

Il club, espressione del piccolo comune di Piancastagnaio in provincia di Siena, attenendosi alle disposizioni ufficiali in merito ha dunque proceduto a mettersi in quarantena fiduciaria per 15 giorni, un'operazione che coinvolgerà l'intera rosa, lo staff tecnico e i dirigenti presenti nella trasferta di Alessandria, occasione in cui tutto avrebbe avuto inizio. Contemporaneamente ha riassunto la situazione in una nota ufficiale.

Già nei giorni scorsi Piancastagnaio era stata al centro delle notizie di cronaca per la scelta da parte del sindaco, Luigi Vagaggini, di chiudere in via precauzionale le scuole per tre giorni: una scelta arrivata all'indomani del primo caso di positività al tampone di un calciatore della Pianese e che gli aveva procurato non poche critiche.

Coronavirus, salgono a 4 i casi di positività al Covid-19 nella Pianese

Nella nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la Pianese riassume la situazione nei dettagli: come detto, il primo caso si è verificato in occasione della trasferta contro la Juventus Under 23, quando un calciatore ha accusato cefalea e un lieve rialzamento della temperatura. Isolato dal resto dei compagni e tenuto precauzionalmente a riposo, ha continuato ad accusare malessere per altri tre giorni ed è stato quindi sottoposto al tampone nella giornata di mercoledì, risultando positivo al tampone per il Covid-19 e venendo quindi ricoverato presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale di Siena.

Nei giorni successivi altri due calciatori non si sono sentiti bene, e dopo il test si sono chiusi in casa in isolamento fiduciario a scopo precauzionale, pur non presentando i sintomi tipici del coronavirus. Soltanto uno dei due era leggermente febbricitante, mentre aveva febbre alta e tosse persistente un collaboratore tecnico di circa sessant'anni, che è stato trasferito in ambulanza in ospedale ma che al momento avrebbe già visto le proprie condizioni di salute sensibilmente migliorate.

Inevitabile a questo punto la scelta di porre l'intero club in quarantena fiduciaria, come disposto dal presidente Maurizio Sani che da ieri si è auto-isolato nella sua abitazione sottolineando come la Pianese si stia attenendo scrupolosamente alle direttive ministeriali secondo quei principi di responsabilità civile che servono a garantire la salute della collettività.