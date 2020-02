Abbiamo un rituale qui al Newcastle, ovvero quello di stringerci tutti la mano quando ci vediamo al mattino. È una tradizione che abbiamo sospeso, un gesto che non faremo più su consiglio nel nostro staff medico. Fortunatamente abbiamo un medico eccezionale qui che ci dirà cosa fare. Come tutti, siamo incollati alla TV per capire che cosa accadrà. Siamo consapevoli della situazione, speriamo che le cose non peggiorino ulteriormente

Non solo l'Italia e la Serie A. L'emergenza Coronavirus sta riguardando il mondo intero e quindi anche l'Inghilterra e la Premier League. Proprio di questo ha parlato il manager del Newcastle Steve Bruce che - su indicazione del medico social - ha reso noti i provvedimenti presi dal club per evitare il contagio:

