Nonostante la sconfitta con il Lione all'andata degli ottavi di finale, il portoghese punta sul passaggio del turno.

di Redazione Fox Sports - 28/02/2020 16:17 | aggiornato 28/02/2020 16:36

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Cristiano Ronaldo ha parlato ai microfoni di SkySport in riferimento alla recente sconfitta della Juventus in Champions League in casa del Lione. Un ko inaspettato per i bianconeri, che però possono ancora contare sulla gara di ritorno per passare il turno.

Sotto questo punto di vista Cristiano Ronaldo è estremamente fiducioso di riuscire a ribaltare il risultato e proseguire il cammino con la Juventus in questa edizione della Champions League:

Siamo dispiaciuti e arrabbiati per la sconfitta a Lione, sono cose che possono succedere nel calcio. Ma c'è il ritorno in casa da giocare. Siamo fiduciosi di ribaltare il risultato e passare il turno. La nostra priorità però adesso è vincere le prossime partite, poi penseremo alla Champions League. Paura di uscire? No, sappiamo che la Champions League sia la competizione più difficile al mondo. Tutte le partite sono complicate, non esistono sfide facili. Ma ripeto, c'è il ritorno, spero davanti ai nostri tifosi, e siamo fiduciosi. Sono convinto che passeremo il turno.

Un passaggio anche sulla partita con l'Inter