Il Milan ha appena rinnovato il contratto del difensore Matteo Gabbia fino al 2024: lo ha annunciato il club rossonero con un comunicato ufficiale pubblicato sul sito della società:

Classe 1999, Gabbia ha collezionato la sua prima presenza in Serie A - subentrando all'infortunato Simon Kjaer - nel match dello scorso 17 febbraio vinto 1-0 dai rossoneri a San Siro contro il Torino. Una settimana dopo Stefano Pioli lo ha confermato dal 1' al fianco di Romagnoli nell'1-1 maturato al Franchi contro la Fiorentina. Ora è arrivata la firma sul prolungamento che fa capire quanto il Milan punti sul 20enne di Busto Arsizio.

We’re delighted to announce that youth graduate Matteo Gabbia extends his contract with us until 30 June 2024! ✍🏻🔴⚫



Matteo, cresciuto nel nostro Settore Giovanile, continua la sua storia con la maglia rossonera: contratto prolungato fino al 30 giugno 2024! ✍🏻🔴⚫#SempreMilan pic.twitter.com/N6pcvMLflZ