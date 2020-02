Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato a La Nuova Sardegna di Leonardo Pavoletti, che quando era vicino al rientro si è procurato un nuovo grave infortunio al ginocchio sinistro ed è dovuto finire nuovamente sotto i ferri. Ma il patron dei sardi vuole blindare comunque il giocatore ed è pronto ad adeguargli il contratto:

Sul momento negativo del Cagliari:

È una questione di testa, non fisica. Adesso dobbiamo tornare a vincere, anche giocando male. In campo devono andare undici "cani" che giocano con grande compattezza per prendersi i tre punti. Ritrovare la strada del successo deve essere la nostra ossessione. Prima i punti arrivavano esprimendo un bel calcio, in questo momento ha poca importanza come ci riusciremo. Abbiamo un centrocampo tra i migliori in Italia. Lo dicono gli addetti ai lavori. La nostra squadra ha le potenzialità per stare tra le prime dieci