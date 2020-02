Il tecnico non cambia le sorti dei Gunners dopo essere subentrato ad Emery, l'Olympiakos conferma una crisi di gioco e risultati già nota in Premier League.

di Antonio Gargano - 28/02/2020 13:00 | aggiornato 28/02/2020 13:06

Dolorosa, ma anche inaspettata dopo l'andata. In realtà, ipotizzabile dopo quello che si è visto negli ultimi due mesi di campionato. L'Arsenal dice clamorosamente addio all'Europa League dopo una serata nera contro l'Olympiakos. Partiti dal vantaggio per 1-0 maturato al Pireo, i Gunners sono usciti sconfitti 2-1 ai supplementari, con i greci che staccano il pass per gli ottavi grazie ai 2 gol segnati all'Emirates.

Il ko di giovedì sera è lo specchio di una crisi più ampia, che vede la squadra tra i top club più in difficoltà in Premier League. L'addio ad Unai Emery a stagione in corso è arrivato quasi per l'esasperazione del pubblico, con qualcuno che era arrivato addirittura a rimpiangere Wenger dopo la campagna denigratoria nei confronti del manager francese. L'arrivo di Mikel Arteta aveva riportato entusiasmo, ma la realtà è stata subito ben diversa dalle aspettative.

Accolto come mentore del calcio spagnolo mescolato con l'intensità britannica, l'ex assistente di Pep Guardiola al Manchester City ha trovato immediatamente difficoltà insormontabili: la prima esperienza da allenatore-capo, una situazione tecnica non all'altezza del blasone del club, giocatori sotto il rendimento atteso ed una concorrenza per i piani alti che, oggettivamente, non può includere l'Arsenal in una lotta per i primi 4 piazzamenti che valgono la Champions League. Ma anche 5, se si considera l'esclusione del Manchester City dalle competizioni europee.

Arsenal fuori dall'Europa League: squadra in crisi su tutti i fronti, Arteta flop?

Arsenal flop con Arteta: fuori anche dall'Europa League

Il ko contro l'Olympiakos fa emergere tutti i limiti che, in qualche modo, venivano tamponati da risultati altalenanti in Inghilterra. Limiti sia tecnici sia soprattutto caratteriali, come si evince da un giro palla sterile e mai efficace sotto porta contro i greci. Il vantaggio di Cissè scuote i Gunners, che però faticano a trovare la conclusione e, quando la trovano, commettono errori imperdonabili per il livello del club. Nei supplementari è Aubameyang, l'unico giocatore una spanna sopra gli altri, a rimettere in piedi la situazione pur con tanti errori sul groppone, ma non può nulla quando El-Arabi firma il 2-1 che qualifica gli avversari in un Emirates ammutolito, rassegnato e ormai consapevole della realtà attuale della squadra.

Eppure, a maggio dello scorso anno l'Arsenal era una delle 4 inglesi finaliste nelle competizioni europee. La finale di Europa League persa contro il Chelsea aveva sì tolto la Champions League all'ultima curva, ma aveva anche restituito una dimensione vincente e la fiducia nei propri mezzi. Meno di un anno più tardi, la squadra di Arteta non arriva nemmeno agli ottavi del torneo continentale minore, perdendo contro una squadra meno attrezzata e arrivata al ritorno in una condizione di svantaggio nel risultato.

Non basta Aubameyang, che pure ha commesso errori gravi sotto porta contro l'Olympiakos

Fuori dai giochi anche in Premier League?

La risposta al tracollo in Europa League si può trovare in due modi: il primo è il confronto con le altre due inglesi qualificate agli ottavi. Manchester United e Wolverhampton sono superiori in termini di intensità e livello tecnico. I Red Devils hanno ancora qualche black-out, ma lo mascherano meglio rispetto all'Arsenal. La squadra di Nuno Espirito Santo, invece, è considerata "the best of the rest": non è un top club, ma è di gran lunga la squadra più attrezzata tra le squadre di seconda fascia. Seconda fascia in cui, classifica alla mano, è sprofondato anche l'Arsenal, al 9° posto in Premier League insieme al Burnley.

Se il sorpasso del Wolverhampton non fa più notizia, è clamoroso il fatto che perfino il neopromosso Sheffield United abbia più possibilità dei Gunners di centrare un piazzamento europeo per la prossima stagione. La squadra di Wilder è compatta, cattiva ed efficace in casa e soprattutto in trasferta, tutte caratteristiche che attualmente mancano all'Arsenal.

Con Arteta, che si è insediato nel Boxing Day, sono arrivati 14 punti in 8 giornate, meno di 2 a partita, con un rendimento che certifica un cammino di metà classifica. Solo un sussulto nel 2-0 al Manchester United e una prova di forza contro l'Everton di Ancelotti, ma anche il ko nello scontro diretto col Chelsea e i pareggi contro Burnley, Crystal Palace e proprio Sheffield United a riportare l'ago della bilancia in direzione del flop.

L'unica nota positiva, al momento, riguarda la FA Cup, con i successi su Leeds e Bournemouth a valere gli ottavi di finale. Due successi sofferti, di misura e contro una squadra di Championship e un'altra in lotta per non retrocedere.

Un rendimento scialbo anche in Premier League: la disperazione di Ozil in una stagione negativa

La risposta dei calciatori

Non tutte le colpe sono di Arteta. Anzi, in realtà, il manager spagnolo è arrivato all'Emirates per rimettere in sesto una situazione già negativa. Il clima negativo in tutto l'ambiente fa il paio con le leggerezze dei calciatori: Aubameyang ha sì segnato il gol del pareggio contro l'Olympiakos, ma si è divorato il 2-2 al 122'. Pépé, pagato 80 milioni, non sta rendendo quanto ci si aspettava. Ozil e David Luiz dovrebbero essere i top players in grado di trascinare la squadra, ma non incidono. Lacazette ha segnato 6 gol a Londra in questa stagione: gli stessi di Serge Gnabry, che però è un calciatore del Bayern Monaco e nella capitale inglese ha giocato solo due partite contro Tottenham e Chelsea.

La stagione è ormai compromessa, a prescindere dall'atteggiamento dei calciatori. Se l'Arsenal non dovesse qualificarsi per una competizione europea per la stagione 2020/2021, sarebbe la prima volta dal 1995/1996: l'ultima senza Arsène Wenger in panchina. In caso di mancato accesso all'Europa, però, non ci sarebbe alcuno stupore, vista la concorrenza degli avversari e il rendimento attuale dei Gunners.

Da dove può ripartire un club come l'Arsenal? Dalla fiducia in Arteta per una stagione da programmare dall'inizio, ma anche dai calciatori come Guendouzi, Saka e Martinelli, che possono accrescere il proprio talento e il proprio valore di mercato in una situazione di lucidità e criterio. Ma serve anche qualcosa in più dai big, se si vuole abbandonare un 9° posto in Premier League e tornare a lottare per l'Europa che conta. Dove poi, ovviamente, serviranno prestazioni all'altezza. Dall'Olympiakos si può solo risalire.