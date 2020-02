Arrivano a quattro i Nurmagomedov nella promotion più importante al mondo: dopo Khabib, Said e Abubakar anche Umar firma per l'Ultimate Fighting Championship!

di Massimiliano Rincione - 28/02/2020 13:52 | aggiornato 28/02/2020 13:56

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Sono ufficialmente diventati quattro i Nurmagomedov in UFC. Dopo Khabib, arrivato nella promotion più importante al mondo nel lontano 2012 - con la vittoria al terzo round su Kamal Shalorus -, "il fratello non di sangue" Said e il cugino Abubakar, si unisce alla batteria daghestana anche il giovane cugino Umar. Un prospetto interessante al limite della divisione pesi gallo, con esperienze nella Professional Fighters League - la defunta World Series of Fighting, per intenderci - e con un ultimo match combattuto in Gorilla Fighting Championship prima della firma con l'Ultimate Fighting Championship.

Come Said, dunque, anche Umar proverà a dare la caccia al titolo pesi gallo UFC, pur essendo - specialmente nel caso del primo - una corsa alquanto difficoltosa e ricca di insidie. Proprio nel caso del già citato Said, ad esempio, si può ricordare il suo match d'esordio nella promotion più importante al mondo con quella split a suo favore contro un Justin Scoggins che aveva palesemente vinto il match. Il successo contro Ricardo Ramos e la successiva sconfitta contro Raoni Barcelos sono stati gli atti di una corsa ai piani alti della divisione che proseguirà giocoforza a rilento, con Umar che invece arriva in UFC da imbattuto.

Abubakar, invece, ha esordito nel novembre scorso al limite della divisione pesi welter finendo sottomesso al primo round da David Zawada. E Umar? Il suo debutto è fissato per UFC 249, evento in cui il cugino Khabib Nurmagomedov difenderà il titolo pesi leggeri contro un agguerritissimo Tony Ferguson, con cui avrebbe già dovuto incrociare i guantini in quattro precedenti occasioni prima che infortuni e vicissitudini varie facessero saltare il banco. Non è ancora chiaro chi potrebbe affrontare Umar, anche se i rumors parlano di un possibile impegno d'esordio opposto a Brian Kelleher. Lo statunitense, in UFC dal 2017, può vantare uno score di 4 vittorie e 3 sconfitte all'interno della promotion, e si candida dunque per dare il benvenuto al 24enne Nurmagomedov.

Khabib Nurmagomedov è pronto a tornare nel main event di UFC 249. Affronterà Tony Ferguson.

UFC 249: il resto della card

Da segnalare, oltre al già citato match tra Tony Ferguson e Khabib Nurmagomedov, anche il rematch tra Jessica Andrade e Rose Namajunas e la sfida tra Jeremy Stephens e Calvin Kattar. Interessanti, poi, le contese con Lyman Good e Ronaldo Souza, che affronteranno rispettivamente Belal Muhammad e Uriah Hall. Salirà di categoria il buon Gian Vilante, che affronterà Ben Rothwell in una sfida valida per la divisione pesi massimi e che segnerà anche un nuovo salto di categoria per l'italo-americano.