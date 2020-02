Animi caldi nella zona riservata ai familiari degli Azulones, aggrediti da alcuni facinorosi locali. La società spagnola ha già sporto denuncia alla UEFA.

di Andrea Bracco - 28/02/2020 09:58 | aggiornato 28/02/2020 10:03

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Quella tra Ajax e Getafe è stata una sfida tiratissima per tutti i 180 minuti di gioco, uno spot per il calcio visto il confronto tra due filosofie calcistiche così profondamente differenti. Purtroppo, come accade troppo spesso, il pubblico di Amsterdam non si è rivelato all'altezza della prestazione generosa offerta dalla propria squadra. I giornalisti spagnoli presenti sulle tribune della Johan Cruyff Arena hanno infatti denunciato alcuni episodi incresciosi accaduti durante il match alle famiglie dei giocatori del Getafe partiti per la trasferta in terra d'Olanda. Un gruppo di tifosi dell'Ajax, probabilmente frustrati dalla qualificazione che stava sfuggendo, ha lanciato birra e oggetti di varia natura verso la zona occupata dagli spagnoli.

La situazione è apparsa delicata fin da subito, a tal punto che nello spazio intercorso tra il primo e il secondo gol dei Lancieri, la parte di tribuna riservata alla delegazione del Getafe ha cominciato velocemente a svuotarsi, proprio per evitare che il tutto potesse ulteriormente precipitare, visto anche l'intervento nullo del personale di polizia presente allo stadio. Il racconto di una delle vittime spiega per filo e per segno cosa è successo:

Noi non stavamo facendo nulla di che, siamo stati aggrediti senza motivo. Con noi c'erano ragazzini e bambini molto piccoli, è stato vergognoso quello che ci è capitato.

La zona riservata a famiglie e amici dei calciatori spagnoli si trovava proprio sotto a un settore occupato da un manipolo di tifosi olandesi abbastanza caldi, tanto è vero che già a inizio partita gli insulti piovevano senza soluzione di continuità. I giornalisti presenti nella zona riservata alla stampa hanno ripreso tutto e poi pubblicato il video sul web: dalle immagini, si vede chiaramente quando i facinorosi dell'Ajax hanno cominciato il fitto lancio di birra e oggetti, che sono andati a colpire soprattutto alcune donne intente ad abbandonare i loro posti a sedere.

Damian Suarez in azione in Ajax - Getafe: il terzino degli Azulones, a fine partita, ha denunciato i gravi fatti accaduti durante il secondo tempo nella zona riservata ai familiari dei giocatori spagnoli

Ajax - Getafe, parla Damian Suarez: "Situazione incredibile: mia moglie e mia figlia erano lì"

Dopo il 2-1, tutta la parte riservata al Getafe si è completamente svuotata, con bambini che correvano via piangendo e adulti che li inseguivano spaventati. Del gruppo di familiari facevano parte anche la moglie e il figlio di Mark Cucurella, di appena tre mesi. In tutto ciò lo staff dello stadio ha fatto finta di nulla, almeno fino a quando un amico di Djené non è venuto quasi alle mani con alcune forze dell'ordine, intenti a frenare la potenziale rissa che si stava scatenando in una zona molto delicata. La moglie di Damian Suarez è stata quasi aggredita, come raccontato nel postpartita dal terzino degli Azulones:

Incredibile ciò che mi è stato raccontato. La mia compagna e mia figlia erano lì, mi domando cos'abbia in testa certa gente.

Il Getafe, informato dei fatti, ha già sporto una denuncia alla UEFA, chiedendo che vengano presi provvedimenti contro il comportamento di questi incivili. Le famiglie invitate dalla Spagna hanno finito di vedere la partita su un autobus situato fuori dallo stadio, ma difficilmente dimenticheranno una serata a suo modo sportivamente storica, macchiata da fatti che con il calcio non c'entrano proprio nulla.