La celebrazione per Jake Burton Carpenter, scomparso prematuramente a 65 anni lo scorso 20 novembre 2019.

di Redazione Fox Sports - 28/02/2020 13:29 | aggiornato 28/02/2020 19:34

“Ride to remember, and ride becausesnowboardingiswhatbringsustogether”. È questo lo spirito con cui nasce “A day for Jake”, la giornata mondiale dedicata al “padre e pioniere dello Snowboard” Jake Burton Carpenter, scomparso prematuramente all’età di 65 anni lo scorso 20 novembre 2019.

L’appuntamento, in Italia, è per venerdì 13 marzo 2020 presso lo ski resort di Madonna di Campiglio (TN). L’Italia è uno degli 8 paesi selezionati a livello globale per ospitare questa manifestazione, che si svolgerà in tutto in 13 resort distribuiti tra Stati Uniti, Canada, Giappone, Francia, Austria, Svizzera e Italia.

Jake è stato un esempio ed uno stimolo per tutti noi – ha dichiarato Pietro Colturi, CEO & Founder B-Factory, Country Manager per l’Italia di Burton e amico di vecchia data di Jake, che ha aggiunto – Questa è la miglior maniera per onorare il suo lavoro. Una giornata di snowboard, esattamente come lui avrebbe voluto. Ha lasciato un vuoto in tutti noi ma siamo certi che, portando avanti con amore, passione e dedizione il lavoro di promozione e diffusione nel mondo di questo fantastico sport, riusciremo a proseguire lungo la strada che ha tracciato negli ultimi 42 anni.

“A day for Jake”, anche l'Italia ricorda il padre dello Snowboard

Il concept dell’evento è semplice ed in linea con la visione che Jake aveva di questo sport: una giornata insieme all’insegna dello snowboarding e dell’amore per la montagna.

A Day for Jake” diventerà inoltre un appuntamento fisso che si ripeterà negli anni, per celebrare lo spirito di Jake, condividere la passione per lo snowboard e la gioia di una “curva perfetta.

La partecipazione è totalmente gratuita,lo skipass è offerto da Funivie Campiglio. È inoltre disponibile un pullman, sempre gratuito, con partenza dal Burton Store di Milano venerdì mattina.

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi entro l’8 marzo 2020sul sito A day for Jake.

Per poter usufruire del pullman messo a disposizione da Burton Milano è necessario passare dallo Store.

Questo l’elenco completo degli ski resort nei quali si svolgerà “A day for Jake”:

Boyne Mountain, Michigan, USA

Summit at Snoqualmie, Washington, USA

Big Sky Resort, Montana, USA

Avoriaz, France, Europe

Absolut Park,Flachauwinkl, Austria, Europe

Copper Mountain/Woodward Copper, Colorado, USA

Boreal/Woodward Tahoe, California, USA

LAAX, Switzerland, Europe

Cypress Mountain, Vancouver, Canada

Stratton Mountain, Vermont, USA

Bear Mountain, California, USA

Madonna Di Campiglio, Italy, Europe

SekiOnsen Resort, Nigata, Myoko, Japan

Questo il programma completo della giornata:

6.00 / Partenza @ Burton Store Milano

8.30 - 11.00 / Ritiro skipass @ CasseGrostè

12.00 / Ritrovo @ Rifugio Boch

13.00 / Riding time "A day for Jake"

16.00 / Apres-ski @ Jumper

Per saperne di più sulla vita di Jake Burton Carpenter clicca qui.