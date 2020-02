A partire dalle ore 17 inizia il kickoff. Poi alle 18 il ppv vero e proprio alla Mohammed Abdu Arena on the Boulevard di Riyad.

27/02/2020

Ci siamo, dalla Mohammed Abdu Arena on the Boulevard di Riyad è il momento di Super ShowDown 2020, il penultimo ppv di wrestling della WWE prima di WrestleMania 36. Come sempre qui su FOXSports.it vi racconteremo passo dopo passo tutto quello che accadrà nel corso dell'evento.

Per l'occasione non sarà come di consuetudine notturno (per via del fuso orario americano), ma si disputerà tra le 18 e le 22 circa (dalle 17 il Kickoff, che potrete vedere GRATUITAMENTE e in diretta qui di seguito in streaming), seguendo l'orario dell'Arabia Saudita.

WWE Super ShowDown 2020

Lo show rientra infatti all'interno della partnership decennale tra la compagnia di Vince McMahon e i territori arabi, una collaborazione che sta aiutando anche a far evolvere il ruolo e la percezione della donna. Anche stavolta, infatti, si terrà un incontro femminile, quello valido per il titolo di SmackDown tra Bayley e Naomi.

Questo e molti altri match comporranno la card di un PPV tutto da gustarsi e che sarà molto importante, trovandosi nel bel mezzo della Road to WrestleMania. Non ci resta dunque che seguire Super ShowDown 2020, come sempre nella nostra diretta scritta piena di WWE News, foto e highlights ufficiali.

Kickoff (streaming gratuito)

Il primo match del kickoff è quello tra The Viking Raiders e The O.C., con quest'ultimi che con astuzia riescono a conquistare la vittoria.

Gauntlet match per il Tuwaiq Trophy

Si parte con il Gauntlet match che mette in palio il Tuwaiw Trophy. I primi a partire sul ring sono R-Truth e Bobby Lashley, accompagnato da una Lana vestita "a tema".

