L'attaccante delle merengues lamenta un fallo di Gabriel Jesus in occasione del pareggio del Manchester City: "Siamo il club più titolato, lo fanno di proposito".

di Antonio Gargano - 27/02/2020 18:27

La sconfitta incassata al Bernabeu ha messo il Real Madrid con le spalle al muro. Per qualificarsi, le merengues dovranno andare a vincere in casa del Manchester City: serve un successo con almeno 2 gol di scarto, oppure i blancos dovranno vincere segnando 3 reti per evitare i supplementari. L'amaro in bocca per il ko nell'andata degli ottavi di Champions League, però, non riguarda solo il risultato. Vinicius punta il dito contro Daniele Orsato, che ha diretto il match di mercoledì sera.

L'attaccante brasiliano lamenta la scarsa attenzione del direttore di gara italiano, soprattutto in occasione del pareggio dei Citizens. Il discorso si fa più ampio, parlando di un ostracismo da parte degli arbitri nei confronti della squadra di Zidane:

C'era un fallo netto di Gabriel Jesus in occasione del gol del pareggio. Ultimamente ci sono sempre questi errori da parte degli arbitri, sempre contro il Real Madrid. Il loro atteggiamento è chiaro, lo fanno di proposito.

È stata la prima volta nella storia della Champions League in cui al Bernabeu c'è stato un cartellino rosso e un calcio di rigore contro le merengues nella stessa partita. Prima il penalty per il fallo di Carvajal su Sterling, 3 minuti più tardi l'espulsione di Sergio Ramos. Più di una decisione arbitrale avrebbe penalizzato il Real Madrid in un momento cruciale della serata.

Il mancato intervento di Orsato sul gol di Gabriel Jesus ha fatto infuriare Vinicius, che sospetta una premeditazione da parte degli arbitri nelle direzioni di gara contro i blancos. Un comportamento che deriverebbe dal palmarès del club madridista, principale bersaglio da parte di Orsato ma non solo:

Siamo il club che ha vinto più titoli in Europa. Il nostro palmarès non mente e la gerarchia ci vedrà davanti a tutti ancora per un bel po'. Probabilmente è per questo motivo che gli arbitri ci odiano: ormai succede sempre la stessa cosa, si cerca di ostacolare gli sforzi e i sacrifici di questa squadra. Non parlo delle altre decisioni arbitrali, ma sul gol del pareggio c'è un fallo di Gabriel Jesus e l'hanno visto tutti.

Le dichiarazioni del calciatore hanno subito scatenato le reazioni sui social, in cui si sottolineano episodi controversi dai quali, in passato, hanno tratto vantaggio proprio i blancos. A prescindere dal presunto fallo commesso da Gabriel Jesus in occasione del gol del pareggio, la qualificazione ai quarti di finale si giocherà all'Etihad: il Real Madrid deve solo vincere, il Manchester City dovrà gestire un vantaggio importante e, adesso, anche la voglia di rivalsa di Vinicius.