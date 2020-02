La promotion più importante al mondo starebbe lavorando ad una contesa tra Conor McGregor e Justin Gaethje: Ali Abdellaziz, però, smentisce.

di Massimiliano Rincione - 27/02/2020 15:59 | aggiornato 27/02/2020 16:04

Conor McGregor e Justin Gaethje si affronteranno nell'ottagono UFC nel corso della prossima estate. Anzi no, anzi sì. Un tormentone, questo, che in realtà dura da ben più di qualche mese, abbastanza prima che Notorious affrontasse Donald Cerrone in quel di UFC 246 sbarazzandosene in 40 secondi scarsi. Un ritorno alla grande per l'irlandese, che pur trovandosi opposto ad un Cowboy non irresistibile nell'occasione è comunque riuscito a guadagnare una vittoria ampiamente prima del limite, e questo nonostante l'incontro si sia disputato al limite della divisione pesi welter.

Il fatto che il match di UFC 246 si sia svolto nelle 170 libbre non rappresenta un problema nell'ottica di una possibile futura title shot di Notorious al limite delle 155, considerato come essendo ambedue dei pesi leggeri l'idea di base fosse quella di non sottoporli ad un taglio del peso eccessivo. Ciò significa che, al momento, Conor McGregor è in linea per una title shot - dato nome e hype dietro ad un possibile incontro per la cintura - contro Khabib Nurmagomedov dopo che The Eagle - ammesso che riesca a vincere - avrà affrontato Tony Ferguson. Assieme all'irlandese, però, c'è un Justin Gaethje che freme, forte anche lui di una vittoria su Donald Cerrone e di altri due successi in fila ottenuti contro James Vick ed Edson Barboza.

This rumor about @Justin_Gaethje fighting vs @TheNotoriousMMA is absolutely false. He had the opportunity to fight him already instead of cowboy but he didn’t. Justin is the number one contender and like khabib said. Conor needs to win 10 fights. — Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) February 25, 2020

I due potrebbero, dunque, scontrarsi in quella che sarebbe una vera e propria title eliminator, questo qualora le parti trovassero un accordo. Se dal lato dell'entourage di McGregor pare esserci stata più di un'apertura, però, da casa Gaethje cominciano ad arrivare i primi no: dopo mesi in cui The Highlights aveva chiesto a gran voce un match con Notorious, adesso arriva il rifiuto all'ipotesi di un dream match con l'irlandese per bocca del manager dell'ex WSOF Ali Abdellaziz.

I rumors legati al possibile match tra Justin Gaehtje e Conor McGregor sono assolutamente falsi. Lui - McGregor, ndr - ha avuto l'opportunità di affrontare Justin invece che Cowboy, ma non l'ha fatto. Adesso Justin è il number one contender, come ha detto Khabib. A Conor serve vincere almeno 10 incontri.

Conor McGregor finalizza Donald Cerrone.

UFC: le possibili date per McGregor vs Gaethje

Possibile che l'ipotetico match tra Conor McGregor e Justin Gaethje possa trovar compimento nel corso del PPV che si terrà al termine dell'International Fight Week, evento dedicato alle MMA e agli sport da combattimento. Ogni data utile da luglio in poi, dunque, potrebbe essere quella giusta, con possibilità anche per un - improbabile - appuntamento a giugno. Le prossime settimane, comunque, sapranno dirci decisamente di più in tal senso.