di Redazione Fox Sports - 27/02/2020 15:56 | aggiornato 27/02/2020 16:26

Salisburgo-Eintracht Francoforte, gara valida per il ritorno dei 16esimi di Europa League (4-1 per i tedeschi all'andata) inizialmente in programma stasera alle ore 21 alla Red Bull Arena, è stata rinviata a data da destinarsi. Il motivo? La tempesta di vento in arrivo sulla città austriaca con raffiche di vento fino a 120 km/h che non avrebbe reso sicuro l'ingresso degli spettatori nello stadio.

A prendere la decisione è stata la Uefa dopo una riunione d'urgenza tenuta con i rappresentanti delle due società e delle autorità locali. La partita sarà recuperata venerdì 28 febbraio alle ore 18 dal momento che l'Eintracht la prossima settimana giocherà in Coppa di Germania contro il Werder Brema e quella successiva sarà già tempo degli ottavi di finale di Europa League. E il sorteggio degli ottavi andrà in scena domani mattina in quel di Nyon.