All'indomani di Lione-Juventus, andata degli ottavi di Champions League, ha parlato così a Radio Sportiva l'ex centrocampista dei bianconeri Alessio Tacchinardi:

Poi su Sarri:

Lo vorrei vedere con gli occhi della tigre che aveva a Napoli, sembra quasi che non senta sua la squadra. Però non rinnego la scelta, anche io lo avrei preso la scorsa estate. Lui è il capo della banda, deve riuscire a tirare fuori qualcosa di diverso da questa squadra, anche a costo di tagliare qualche testa. Per ora non è successo niente di grave, ma se la Juventus uscisse con il Lione sarebbe una tragedia sportiva. Per far giocare la squadra in modo più bellino si è persa l'identità storica della Juventus