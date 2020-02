Il gruppo ultras della Curva Nord cambia nome dopo 33 anni di storia. Ieri la riunione presso la sede romana, la nuova denominazione sarà Ultras Lazio.

di Antonio Gargano - 27/02/2020 11:12 | aggiornato 27/02/2020 12:17

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Nella Curva Nord della Lazio non verrà più esposto lo striscione degli Irriducibili. Lo storico gruppo ultras dei biancocelesti ha comunicato lo scioglimento dopo 33 anni di attività nella capitale, con il passaggio alla nuova denominazione Ultras Lazio. Si chiude un'era non solo per quel che riguarda il tifo romano, ma anche per tutto il panorama ultras italiano.

La decisione definitiva è arrivata nella riunione di mercoledì sera, che si è tenuta nella sede di via Amulio. Gli ultras di vecchia data, tanti volti noti della curva laziale e le "nuove leve" del tifo biancoceleste si sono riuniti un'ultima volta per chiudere uno dei cicli più longevi del tifo italiano. Presenti anche tanti supporters non facenti parte degli Irriducibili, ma semplici frequentatori della Curva Nord che hanno reso omaggio alla storia del gruppo.

Lazio-Bologna di sabato farà registrare l'ultima presenza ufficiale dello striscione in curva, prima della trasformazione in Ultras Lazio che accompagnerà la squadra di Simone Inzaghi fino al termine della stagione e per i prossimi anni. Una storia cominciata il 18 ottobre 1987, durante un Lazio-Padova di Serie B, e proseguita per oltre 3 decenni.

Gli Irriducibili si sciolgono dopo 33 anni di attività: il gruppo ultras biancoceleste diventa "Ultras Lazio"

Curva Nord Lazio, si sciolgono gli Irriducibili dopo 33 anni

L'annuncio è stato formalizzato con il comunicato di giovedì mattina, che di fatto ha chiuso il cerchio dopo la riunione andata in scena mercoledì sera. L'ultimo appuntamento, quello dell'imminente weekend di campionato, rappresenterà la chiusura definitiva delle attività.

Sono stati 33 anni discussi e travagliati per gli ultras laziali, che spesso si sono resi protagonisti di episodi molto chiacchierati. I fatti di cronaca hanno recentemente portato alla ribalta gli Irriducibili: l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto "Diabolik", ha creato scompiglio e tensione in tutta Roma durante gli scorsi mesi. Ma anche le vibranti proteste legate al mondo calcistico: nel 2000, l'anno del secondo scudetto, il gruppo ultras biancoceleste guidò le proteste sotto la sede della FIGC, contribuendo alla crescita di un clima di tensione dentro e fuori dal campo.

Nel mondo del tifo, però, si ricordano per le coreografie e per lo stile che ha fatto scuola. Gli Irriducibili sono nati sotto il modello inglese, senza tamburi (una novità in Italia per gli anni '80) e con un simbolo spiccatamente britannico. Il personaggio di riferimento è infatti Mr. Enrich, nota figura dei fumetti inglesi. Un'importanza non indifferente non solo nel mondo ultras, ma anche all'interno dello stesso club: nella stagione 2002/2003, la Lazio ha ritirato la maglia numero 12 in onore del gruppo che ha trascinato i calciatori dalla Curva Nord.

Sabato andrà in scena l'ultimo match in cui saranno presenti con il nome che ha fatto la storia del tifo romano ed italiano. Lazio-Bologna è un'altra tappa fondamentale per la corsa scudetto, ma assumerà una valenza ancor più intensa con lo scioglimento degli Irriducibili. Attese, ovviamente, le delegazioni delle tifoserie gemellate, dal Real Madrid al Verona, passando per l'Inter.