Nemmeno la Champions League riesce ormai a togliere la Juve dal torpore. Segno che è diventato la conseguenza di una rottura. Credo sia il tempo di un intervento della società, c’è un’aria stabile di sbandamento, come se mancasse la chiarezza di una linea. Non servono interventi drammatici, serve che si cominci a curare quella che ieri sera è diventato un disagio ufficiale, non più solo psicologico, ormai anzi dannatamente tecnico

