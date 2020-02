Il mister non è tanto favorevole a fare la rifinitura al campo il giorno prima. Ho detto ai ragazzi di non sbagliare i tacchetti, la parte superiore del terreno di gioco è scivolosa. Penso che dopo il riscaldamento i giocatori sapranno come adeguarsi.

Infine, una battuta sul campo del Gent. Il terreno di gioco non è in condizioni ottimali:

Gent-Roma , la prova del 9. I giallorossi vogliono andare avanti in Europa League per dimostrare di essere tornati quelli di inizio stagione. Obiettivo: ottavi di finale. La squadra di Fonseca parte dal buon 1-0 dell'andata, ora serve solo chiudere la pratica in Belgio. Anche Gianluca Petrachi , ds della Roma, si è mostrato sicuro nel pre-partita di Sky Sport:

