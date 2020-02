DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Guai a considerare morto prima del tempo il Real Madrid. Anche Pep Guardiola lo sa: ha avvertito i suoi, non si scherza con i Blancos. Che però sanguinano, feriti, abbattuti. La rimonta incassata la Bernabeu fa male. Perché se il vantaggio di Isco è arrivato un po' a caso - un po' immeritatamente -, poi l'1-2 a bruciapelo del Manchester City si è consumato nel momento migliore della squadra di Zinedine Zidane. Il tecnico delle Merengues ha commentato così la sconfitta:

Lo spogliatoio non è a terra. Siamo arrabbiati per aver perso, ma sappiamo anche che il confronto con il City si basa sui 180 minuti. Avremmo pensato la stessa cosa anche se avessimo vinto.

L'espulsione di Sergio Ramos per fallo da ultimo uomo, però, peserà eccome al ritorno:

Questo è il calcio, non possiamo cambiarlo. Dobbiamo comunque provare a vedere le cose in maniera positiva. Abbiamo giocato un'ottima partita e poi subito due gol in cinque minuti. Ora, se vogliamo passare, servirà vincere a casa loro. Cos'è successo in quei cinque minuti? Abbiamo commesso degli errori, nulla più. E se sbagli così in Champions League, poi lo paghi.