Non esiste attaccante al mondo che abbia la stessa intensità di Gabriel con il pallone. Parliamo di un ragazzo incredibile, è stupendo come corre con la palla tra i piedi. Abbiamo deciso di giocare senza una punta centrale a causa del modo in cui difendono.

Sono fiducioso, e ora come ora l'unica cosa che possiamo fare è giocare al meglio e vincere le partite. Spero che il nostro board e gli avvocati riescano a convincerli che non abbiamo fatto nulla di sbagliato.

Abbiamo subito un gol che non avremmo dovuto prendere, segnando poi nel momento in cui il Real stava giocando bene. Non è ancora finita: se c'è una squadra che può rimontare, quella è il Real Madrid. Comunque sono rimasto soddisfatto dalla personalità della squadra: dopo i primi quindici minuti siamo venuti fuori.

Il tecnico dei Citizens ha avvisato i suoi in vista del ritorno in Inghilterra.

