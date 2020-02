La Hall of Fame celebrerà le leggende della storia del calcio inglese

Giovedì 19 marzo verrà scritto un nuovo capitolo nella scintillante storia della Premier League: sarà ufficialmente inaugurata la Hall of Fame del massimo campionato inglese, con l'introduzione delle prime due "legends" fra gli ex calciatori che hanno segnato la storia della lega.

L'annuncio ufficiale della stessa Premier League apre, quindi, alla creazione di un premio che ricalca quello dei grandi sport di livello mondiale, come la Hall of Fame del basket americano, o quella del tennis. Il riconoscimento diventerà il punto più alto nella carriera di un calciatore che abbia calcato i campi del massimo livello di calcio britannico.

Anche se la valutazione verrà circoscritta solo all'epoca della "Premier League", per come la conosciamo noi, con il marchio e il format nato nel 1992. Una limitazione che esclude a priori tutto il calcio inglese di massima divisione di oltre un secolo precedente, e che lascerebbe fuori moltissime leggende del gioco.

La Hall of Fame, nelle intenzioni della Premier League, celebrerà "l'eccezionale talento dei calciatori che hanno onorato il palcoscenico della competizione fin dalla sua creazione nel 1992". Uno spartiacque, quello del '92, che viene sottolineato con insistenza dalla massima lega di calcio inglese, sia con la produzione di statistiche e record limitati nel tempo sia, come in questo caso, con la creazione di un Albo d'Oro, a conti fatti, un po' monco.

POLL: The Premier League has revealed plans to launch its official Hall of Fame, with the first two players to be inducted in March.



Candidates must have retired and only a player's Premier League career is considered.



We have selected four strikers, which one would you choose?