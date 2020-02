View this post on Instagram

HO VINTO. Il TAS mi ha assolto in pieno da ogni tipo di accusa. È sempre stato così, le gare le ho sempre vinte negli ultimi metri. Mi hanno insegnato a non mollare mai. Sono sempre stato un atleta e una persona corretta. Tremo dalla gioia. . . . . 🇬🇧 I WON. The TAS acquitted me from any kind of accusation. It has always been like this, I have always won races in the last few meters. They taught me never to give up. I have always been an athlete and a correct person. I tremble with joy.