Senza Irving e Horford i Celtics sembravano poter calare e invece Jayson Tatum li ha presi per mano. Ora fanno paura a tutti a Est.

di Simone Mazzola - 27/02/2020 16:02 | aggiornato 27/02/2020 16:07

I Boston Celtics sono l’esempio forse più potente all’interno del mondo NBA di come lo star power non sia necessariamente la formula del successo. Sembra incredibile perché la lega di Silver basa tutte le sue concezioni sulla figura della stella, grazie al talento e allo spettacolo derivato da esse. Si vendono i biglietti grazie alle stelle, si va in giro per il mondo e si sfrutta il merchandising e i diritti televisivi per quello, solo citando qualche esempio. C’è sempre la necessità di avere nuovi volti da mettere in vetrina e sull’olimpo, ma a Boston la musica è diversa.

Ricordiamo tutti come due stagioni fa i Celtics senza Irving e Hayward, ma con una nidiata di matricole e giovani leve, sia andata a un pizzico di cinismo dal giocare la finale NBA contro i Golden State Warriors. Senza due delle tre stelle designate, Brad Stevens ha prodotto il massimo possibile da un gruppo di stampo NCAA (come lui) che ha potuto plasmare facendo uscire tutto il suo genio tattico e tecnico.

Lo stesso non si può dire della stagione scorsa, quando Irving è tornato, Hayward era pronto a essere di nuovo Hayward e invece quel gruppo che faceva della chimica, della disponibilità a passarsi la palla e sacrificarsi un credo, si è sgretolato al cospetto anche di un maschio alfa totalmente incapace di guidare una squadra con ambizioni di titolo. Non è tutta colpa di Irving, ma il bipolarismo con cui ha condotto la stagione e l’emarginazione che si è creato all’interno dello spogliatoio ha fatto andare a sud una stagione che doveva vederli perlomeno nell’orbita del titolo NBA

NBA: vecchi-nuovi-vecchi Celtics

Il cambio generazionale è avvenuto in estate. Che Irving non sarebbe per nessun modo rimasto a Boston era cosa certa, ma il lodo Al Horford, sempre imprescindibile per la squadra, è stato sciolto concedendogli di andare a Philadelphia a causa di richieste più di lunghezza che di soldi, non in linea coi progetti di Ainge. In quel momento i Celtics hanno cambiato prospettive e portandosi a casa Kemba Walker hanno sostituito e (visti i risultati di squadra) migliorato la qualità del roster. Rimpiazzare Horford era più difficile, ma la fiducia data a Theis sta producendo dividendi importanti perché nell’ultima settimana, quella del tour a Ovest tra l’altro, ha prodotto prestazioni e numeri molto incoraggianti.

Si, perché i Celtics sono appena tornati a casa dal tour con il record invidiabile di 5-2, con l’unica sconfitta arrivata in volata con i Lakers e soprattutto in un match giocato alla pari contro i padroni della Western Conference e senza Walker. I biancoverdi sono tornati quelli armoniosi, di prospettiva e molto talentuosi che erano due anni fa, riportando il loro livello difensivo all’eccellenza con la capacità di muoversi orizzontalmente molto bene e soprattutto permettersi di cambiare contro ogni squadra non andando sotto nemmeno contro i Lakers. Si, magari l’accoppiamento Hayward-Davis non è dei più agevoli, ma l’ex Butler ha più volte tenuto bene facendo ciò che era possibile contro Unibrow. Lui, Smart, Brown e Tatum possono sostanzialmente cambiare a quattro e se il quinto è Theis che ha tenuto più volte uno contro uno LeBron, allora capiamo che le armi difensive sono praticamente infinite.

La poesia di Jayson Tatum

Se il problema dopo la dipartita di Irving fosse trovare una stella di prima grandezza NBA, è già stato risolto con Jayson Tatum. L’ex Duke, dopo una prima stagione coi fiocchi e una seconda in cui sembrava aver stoppato la sua crescita, in questa stagione è esploso in tutto l’incredibile talento che madre natura e gli allenamenti gli hanno dato. Senza Kemba ne ha messi 41 allo Staples Center con momenti di assoluta immarcabilità e guadagnandosi gli elogi di LeBron James:

Questo ragazzo è un problema per gli avversari. Sta giocando un basket incredibile e diventerà uno dei migliori.

L’investitura del re è un attestato importante per legittimare la qualità di un giocatore in grado di influenzare le partite sui due lati del campo con la propria versatilità difensiva e con un talento offensivo notevole. Incredibile il canestro con cui si è liberato del difensore in virata andando poi a infilare un floater a tabellone contro Howard rimanendo in area un’eternità. JT sta bussando solo ora alle porte dell’elitè NBA e se prosegue su questa linea potrebbe sedersi un giorno di fianco ai più grandi giocatori dell’ultimo periodo.