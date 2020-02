Il tecnico dei francesi ha commentato così la grande vittoria di questa sera in Champions League.

di Redazione Fox Sports - 27/02/2020 00:17 | aggiornato 27/02/2020 00:24

Aveva optato per la pretattica. Impossibile non farlo contro questa Juventus. Ma Rudi Garcia credeva nel suo Lione, l'ha spinto all'attacco nel primo tempo e - battagliando nella ripresa - ha portato a casa una vittoria importantissima. E senza subire gol in casa, un vantaggio non da poco. Del quale il tecnico ex Roma ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

Abbiamo la consapevolezza di aver disputato un buon primo tempo, giocando molto all'attacco. Poi era normale soffrire nella ripresa contro una grande squadra come la Juve, ma ho apprezzato il fatto che la squadra abbia lottato per tenersi stretta questa vittoria. Inoltre non subire gol in casa è molto importante. I primi 10' minuti siamo stati un po' timidi. Poi abbiamo giocato bene, allargando il gioco. E coi cross abbiamo creato diversi problemi alla Juve.

Ma non è finita, Garcia lo sa bene: