Quella lionese è una delle fabbriche del talento più rinomate di Francia. Contro i bianconeri si sono scatenati i tre giovani più importanti dell'ultima nidiata.

di Andrea Bracco - 27/02/2020 11:35 | aggiornato 27/02/2020 11:40

Coltivare il talento. Se c'è una cosa che a Lione hanno dimostrato di saper fare bene, è proprio questo: grazie alla meticolosa ricerca sul territorio condotta dal presidente Aulas, il club francese ha ormai da anni uno dei settori giovanili più rinomati del paese. Parallelamente, il vulcanico numero uno della società lionese ha anche costruito una rete di scouting efficace, molto presente soprattutto in Sudamerica. Ecco, mettete insieme queste due cose e, dalla miscellanea, otterrete un grande laboratorio di talento. Per informazione chiedere alla Juventus, schiantata dalla forza d'urto dei baby terribili mandati in campo da Rudi Garcia nell'ottavo di finale di andata di Champions League.

Houssem Aouar è la stella attualmente in rampa di lancio. Classe 1998, proprio con la Juventus rischia di rincontrarsi a breve, e non solo perché tra due settimane a Torino si giocherà la partita di ritorno contro i bianconeri. Il quasi 22enne nato proprio a Lione parrebbe infatti attenzionato in maniera molto particolare da Fabio Paratici, convinto a inserirlo nella lista dei potenziali rinforzi di mercato in vista della prossima sessione estiva. Aouar piace per diversi motivi: in primis è giovane, ma nello stesso tempo ha già dimostrato una dimensione europea a 360 gradi e, in secondo luogo, a livello tattico ha dato prova di essere un profilo particolarmente adattabile in più zone del campo.

Proprio nel match vinto contro la Juventus, da un suo spunto è nato il gol che ha di fatto deciso la contesa: Garcia lo utilizza largo a sinistra, sfruttandone la rapidità e l'abilità nello stretto, doti che gli permettono di essere impattante soprattutto negli ultimi metri di campo. Destro naturale, è al club dal 2009, visto che i suoi primi calci li aveva dati nel piccolo Athletic Club De Villeurbanne, una delle società satelliti dello stesso Lione. Aouar è in prima squadra dal 2017 e, grazie al grande lavoro fatto su di lui da Bruno Genesio, ha già ricoperto fino a cinque ruoli differenti. Aulas pochi giorni fa lo ha spinto verso la Juventus, ma per portarselo a casa ci andranno almeno 60-70 milioni di euro.

Lucas Tousart, centrocampista classe 1997 del Lione: il francese è rimasto in prestito al club francese, ma il cartellino è già stato rilevato dall'Hertha Berlino, che lo ha pagato 25 milioni di euro

Il Lione e i suoi gioielli: a centrocampo spicca Tousart

A decidere Lione - Juventus, con un pronto tocco sotto misura, ci ha invece pensato Lucas Tousart, centrocampista centrale di un anno più vecchio rispetto ad Aouar e leader della mediana francese. La sfortuna bianconera, qui, risiede esclusivamente sulla fatalità, visto che il ragazzo originario di Arras a gennaio sarebbe dovuto andare all'Hertha Berlino, che lo ha acquistato per 25 milioni di euro decidendo, all'ultimo, di lasciarlo in prestito al Lione. Tousart fa del fisico e dell'intelligenza tattica due dei suoi punti forti, forgiati nei settori giovanili di Rodez e Valenciennes, esperienze molto formative che hanno fatto da antipasto all'approdo a Lione.

Acquistato nel 2015 in cambio di 2,6 milioni di euro, il 22enne francese quest'anno ha già sfondato il muro delle 30 presenze e si appresta a toccare quota 40. Garcia lo utilizza come mediano davanti alla difesa, chiedendogli spesso di attaccare lo spazio per rendersi pericoloso in zona gol. I suoi inserimenti partendo da media distanza colgono spesso impreparati gli avversari, che non si aspettano le sue imbucate. Anche in fase di non possesso, Tousart si fa ben apprezzare: contro la Juventus ha messo a referto 3 contrasti vinti e altrettanti intercetti, facendosi apprezzare anche per alcuni interventi aerei risolutivi. L'Hertha si è portata a casa un profilo di grande spessore, che in Bundesliga è destinato a crescere ancora.

Dal Brasile arriva Guimaraes, la prossima grande plusvalenza del club

Dietro Aouar e Tousart scalpita Bruno Guimaraes. Il suo nome è cominciato a circolare nel 2018, quando nel cuore del centrocampo dell'Atletico Paranaense questo classe 1997 si era imposto all'attenzione generale a suon di prestazioni. Con lui nel cuore della manovra, il Furacao vinse la Copa Sudamericana con un gioco innovativo ed efficace. L'Atletico Madrid lo avrebbe voluto acquistare in coppia con il "socio" Renan Lodi, ma alla fine è stato Aulas a spuntarla. Per portarlo a Lione, il presidente francese ha investito 20 milioni di euro, consapevole che, se le promesse verranno mantenute, fra un paio di anni Guimaraes potrebbe valere almeno il doppio.

Il brasiliano - ma di passaporto spagnolo - gioca come centrocampista centrale e, tra le sue caratteristiche migliori, c'è quella di abile passatore. Da quando è arrivato a Lione, infatti, ha inanellato numeri da capogiro riguardo questo fondamentale. Più in generale, l'ex rubronegro è un calciatore che non si risparmia mai, sempre pronto alla lotta e alla guerra con gli avversari. Quando ha la palla tra i piedi, si nota per un'eccellente visione di gioco, che spesso lo porta a giocate decisive per i suoi compagni. Garcia ripone grande fiducia in Guimaraes, tanto da mandarlo subito in campo senza di fatto concedergli nemmeno un periodo di adattamento. E i risultati, almeno per ora, gli danno ragione.