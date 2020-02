Secondo Le Parisien, il difensore del Napoli si sarebbe assicurato un costosissimo appartamento a pochi passi dalla Torre Eiffel. Indizio di mercato?

di Daniele Minuti - 27/02/2020 11:56 | aggiornato 27/02/2020 12:11

Le ultime prestazioni positive del Napoli sono fonte di soddisfazione per i tifosi partenopei e Gennaro Gattuso, soprattutto pensando che la maggior parte di esse sono arrivate nonostante le ripetute assenze di una colonna della squadra come Kalidou Koulibaly.

Il difensore della Nazionale senegalese è stato a lungo fuori dai giochi per un problema al bicipite femorale, è rientrato dopo un mese e mezzo nella partita (persa in casa) contro il Lecce e si è poi rifermato per via di un infortunio alla coscia che non gli ha permesso di scendere in campo nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona.

Dall'ultimo bollettino medico del Napoli non arrivano buone notizie su Koulibaly, che non è tornato in gruppo e sarà assente anche nella sfida contro il Torino. Ma su di lui è partita una voce che riguarda il suo futuro nella prossima estate, che potrebbe essere al Paris Saint-Germain.

Koulibaly acquista un lussuosissimo appartamento nel centro di Parigi

Secondo quanto riportato da Le Parisien, il giocatore del Napoli avrebbe da poco acquistato un lussuoso doppio appartamento grande circa 200 metri quadri proprio a Parigi addirittura a pochi passi dalla Torre Eiffel. Spesa totale? Di poco superiore ai 4 milioni di euro.

Non è un mistero che il PSG abbia da tempo messo gli occhi sul centrale difensivo che dopo sei stagioni passate a Napoli potrebbe salutare il campionato italiano. Di sicuro però il presidente De Laurentiis non farà sconti, forte del recente rinnovo contrattuale del suo giocatore legato ai partenopei fino al giugno del 2023.

Le richieste degli scorsi anni in cui per il cartellino le cifre erano di oltre 100 milioni probabilmente saranno abbassate, ma di certo il club azzurro sarà una bottega cara nel caso in cui Koulibaly abbia scelto davvero Parigi. Non solo come sede di un investimento immobiliare.