Si riparte dopo il ko di Lione: i bianconeri devono guadagnarsi l'accesso ai quarti di Champions League. Ci sono già riusciti in passato.

di Antonio Gargano - 27/02/2020 20:03 | aggiornato 27/02/2020 20:19

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Il Lione ha messo la testa avanti dopo l'andata degli ottavi di Champions League. Al ritorno, servirà una Juventus diversa da quella vista in Francia. L'1-0 di mercoledì sera impone una reazione sul piano del gioco, ma soprattutto una maggiore consistenza in zona offensiva, magari prendendo spunto da quello che è già successo in passato.

I bianconeri hanno già dovuto rimontare un 1-0 in Europa negli scorsi anni. Alcune volte la rimonta è riuscita, in altri casi si è arrivati all'eliminazione. Ma il divario tecnico rispetto al Lione costringe la Juventus a una qualificazione obbligatoria: un addio alla Champions League già agli ottavi, con un sorteggio favorevole, rappresenterebbe un flop difficile da digerire.

In passato, in un confronto ad eliminazione diretta, è arrivata una sconfitta per 1-0 all'andata in 15 occasioni. Per 8 volte, la Juventus è stata capace di rimontare e qualificarsi, arrivando anche a portare a casa il trofeo. Un segnale di come, in caso di rimonta, potrebbe accendersi quella scintilla che in Francia non si è vista praticamente fino agli ultimi minuti del match.

La Juventus deve rimontare l'1-0 di Lione: quante volte ci è riuscita in Europa?

Quante volte la Juventus ha rimontato un 1-0 in Europa?

Chelsea-Juventus 2008/2009, ottavi di Champions League

Nella prima stagione europea post-Calciopoli, la Juventus arriva agli ottavi di finale contro il Chelsea. A Stamford Bridge decide, ovviamente, il gol di Didier Drogba. Al ritorno serve l'impresa contro i vice-campioni d'Europa in carica, ma la squadra di Ranieri non riesce a ribaltare il risultato dell'andata: finisce 2-2 con i gol di Del Piero e Iaquinta per i bianconeri e le reti di Essien e ancora Drogba per i Blues, poi eliminati in semifinale.

Drogba ha punito la Juventus nel 2009, il Chelsea si fermò in semifinale

Real Madrid-Juventus 2004/2005, ottavi di Champions League

Il gol di Helguera di testa lancia il Real Madrid nell'andata al Bernabeu, ma al ritorno si sveglia la Juventus. Trezeguet firma il gol dell'1-0 ad un quarto d'ora dalla fine, poi arriva il gol di Zalayeta nei supplementari. L'uruguaiano porta i bianconeri ai quarti di finale, dove però la corsa si interrompe per mano del Liverpool futuro campione d'Europa nella notte di Istanbul contro il Milan.

Deportivo La Coruna-Juventus 2003/2004, ottavi di Champions League

Il SuperDepor di Irureta è stato a lungo una bestia nera per le italiane. La Juventus è la prima squadra a farne le spese in quella stagione, con i galiziani che poi si impongono anche sul Milan ai quarti con il clamoroso 4-0 del Riazor. Contro la squadra di Lippi è un assolo spagnolo: 1-0 di Luque all'andata, stesso risultato a Torino con il gol di Pandiani.

Real Madrid-Juventus 1995/1996, quarti di Champions League

Un giovane Raul sembra poter spianare la strada al Real Madrid: un suo gol al Bernabeu permette alle merengues di mettere la freccia nei quarti contro la Juventus, che però trova la forza di reagire al ritorno. Del Piero pareggia i conti, Padovano firma il gol della qualificazione. A fine stagione, nella finale di Roma contro l'Ajax, il rigore di Jugovic permette di riportare la Champions League a Torino dopo 11 anni.

Il gol di Padovano elimina il Real Madrid e porta la Juventus in direzione Roma, dove solleverà la Champions League

Parma-Juventus 1994/1995, finale di Coppa UEFA

Nell'epoca delle finali con la formula andata e ritorno, Parma e Juventus si giocano la Coppa UEFA edizione 1995. Gli emiliani, ormai in dimensione europea, vincono 1-0 nel match d'andata al Tardini con il gol di Dino Baggio. Al ritorno, in un insolito San Siro scelto come stadio di casa dei bianconeri, arriva un 1-1 che consegna la coppa alla squadra di Nevio Scala, vincente anche in Coppa Italia e negli scontri diretti in campionato. Lo scudetto, però, finisce a Torino.

Cagliari-Juventus 1993/1994, quarti di Coppa UEFA

Il Cagliari delle meraviglie europee stupisce anche la Juventus nella Coppa UEFA del 1994. Nei quarti di finale, i sardi vincono 1-0 all'andata con il gol di Dely Valdes. Al ritorno è Roberto Baggio a rimettere in equilibrio la qualificazione, ma Firicano e Oliveira ribaltano il risultato e strappano un clamoroso accesso alle semifinali.

Otelul Galati-Juventus 1988/1989, primo turno di Coppa UEFA

La squadra della Romania, che alcuni anni fa è arrivata anche alla fase a gironi della Champions League, non esiste più. Eppure, nella Coppa UEFA del 1989 riesce a tirare un brutto scherzo alla Juventus, vincendo 1-0 nell'andata del primo turno. Il ritorno a Torino, però, è tutta un'altra storia: i bianconeri si impongono con un roboante 5-0 e scacciano le paure di un'eliminazione precoce e a sorpresa.

Panathinaikos-Juventus 1987/1988, secondo turno di Coppa UEFA

L'impresa non riesce contro il Panathinaikos, che nel secondo turno della Coppa UEFA 1988 vince 1-0 il match d'andata. Al ritorno, con una Juventus pronta a ribaltare l'esito della sfida in Grecia, arriva una pesante eliminazione: vittoria per 3-2 a Torino con la doppietta di Cabrini e il gol di Alessio, ma in virtù dei gol in trasferta la qualificazione prende la strada di Atene.

Real Madrid-Juventus 1986/1987, ottavi di Coppa dei Campioni

La sfida con il Real Madrid è una costante nella storia della Juventus. La Coppa dei Campioni 1987 vede le merengues agli ottavi contro i bianconeri. All'andata, al Bernabeu, decide un gol di Emilio Butragueno. Al ritorno è il gol di Cabrini a rimettere in discussione la qualificazione ai quarti di finale, ma i blancos la spuntano ai rigori e conquistano l'accesso alla fase successiva.

Emilio Butragueno spezza i sogni della Juventus, passa il Real Madrid

Barcellona-Juventus 1985/1986. quarti di Coppa dei Campioni

Un'altra eliminazione arriva per mano del Barcellona, che nel 1986 si arrende in finale contro la Steaua Bucarest del prodigioso Duckadam. Prima di arrivare all'ultimo atto, i blaugrana battono 1-0 la Juventus nell'andata dei quarti. A Torino è Platini a guidare la rimonta, ma l'1-1 firmato da Archibald premia i catalani ed elimina i campioni d'Europa in carica.

Celtic-Juventus 1981/1982, primo turno di Coppa dei Campioni

Per ritrovare una rimonta e una qualificazione bisogna risalire al 1982. Nel primo turno di Coppa dei Campioni, la Juventus incontra il Celtic: gli scozzesi vincono l'andata in casa per 1-0, ma devono arrendersi nel match di ritorno a Torino. Vantaggio bianconero con il gol di Virdis, poi è il gol di Bettega a valere un posto agli ottavi, dove però arriva un'eliminazione per mano dell'Anderlecht.

Stara Zagora-Juventus 1979/1980, ottavi di Coppa delle Coppe

Trasferta tutt'altro che positiva in Bulgaria, dove la Juventus affronta lo Stara Zagora nella Coppa delle Coppe 1980. Sconfitta per 1-0 contro il club che oggi si chiama Beroe. Al ritorno, i bianconeri chiudono con lo stesso punteggio i tempi regolamentari grazie al gol di Causio. Nei supplementari arrivano il secondo e il terzo gol per la qualificazione ai quarti. I bianconeri vengono poi eliminati in semifinale dall'Arsenal.

Manchester City-Juventus 1976/1977, primo turno di Coppa UEFA

Edizione curiosa, quella in cui arriva il primo trionfo europeo in assoluto. La Juventus incontra il Manchester City nel secondo turno della Coppa UEFA 1977 e perde l'andata a Maine Road per 1-0. Al ritorno, i gol di Scirea e Boninsegna ribaltano la sconfitta in Inghilterra e premiano i bianconeri, poi vincitori nella finale contro l'Athletic Bilbao.

Scirea protagonista contro le due squadre di Manchester nel 1976: gol al City e allo United

Manchester United-Juventus 1976/1977, secondo turno di Coppa UEFA

La trasferta sul campo dei Citizens, però, è il secondo viaggio a Manchester in quell'edizione della Coppa UEFA. Il turno precedente vede la Juventus affrontare il Manchester United ed incappare in un'altra sconfitta per 1-0, stavolta ad Old Trafford. A Torino, come con il City, è un'altra musica: ancora Scirea e Boninsegna in rete, poi Benetti chiude il 3-0 ai Red Devils.

Marsiglia-Juventus 1972/1973, primo turno di Coppa dei Campioni

La primissima rimonta da 1-0 all'andata, però, risale al primo turno di Coppa dei Campioni 1973, anno della prima finale della Juventus nella competizione. A Marsiglia, i bianconeri escono sconfitti con il minimo scarto, ma a Torino arriva un 3-0 che vale l'accesso alla seconda fase. La prima volta fu contro una squadra francese, contro il Lione arriverà un bis a 48 anni di distanza?