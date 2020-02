Secondo Repubblica, la società bianconera è scontenta della poca identità della squadra e a giugno cambierà. A meno di un clamoroso ritorno di Allegri.

di Daniele Minuti - 27/02/2020 16:19 | aggiornato 27/02/2020 16:23

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

La sconfitta in casa del Lione segna sicuramente uno dei momenti più complicati della stagione della Juventus, non soltanto perché è la terza nelle ultime 5 trasferte fra campionato, Champions League e Coppa Italia (una sola vittoria con la SPAL oltre al pareggio col Milan) ma anche per il modo in cui la squadra bianconera sembra non aver minimamente assimilato le idee del suo allenatore Maurizio Sarri.

La prova in terra francese ha dimostrato ancora una volta in questo 2020 che i campioni d'Italia non hanno un'identità di gioco ben precisa, traguardo sempre raggiunto dal tecnico ex Chelsea nelle sue precedenti esperienze in panchina.

Nulla è perduto visto che c'è ancora la partita di ritorno che potrebbe regalare comunque l'accesso ai quarti di finale di Champions League, ma la dirigenza della Juventus sta comunque facendo delle riflessioni sul futuro del suo allenatore nella prossima stagione.

La Juventus non è soddisfatta di Sarri: si pensa al successore

La Juventus non decolla: la società pensa già al dopo Sarri?

Secondo quanto riportato da Repubblica, continuano a crescere i dubbi sulla conferma di Sarri a fine stagione sulla panchina della Juventus. L'esonero ad annata in corso, a meno di crolli verticali, sembra ancora da escludere ed è quindi probabile che si arrivi con l'ex Chelsea in panchina fino a giugno.

L'ipotesi di un ritorno immediato di Allegri in panchina non è però da scartare totalmente, specialmente se le partite a eliminazione diretta con il Milan e contro il Lione non andassero a buon fine. A quel punto il livornese (ancora sotto contratto) potrebbe essere un'opzione per salvare la stagione.

Pochi giorni fa il presidente Agnelli ha garantito la totale fiducia nei confronti di Sarri, ribadendo che il suo arrivo è una decisione che fa parte di un programma triennale. Ma anche ai piani alti sembrano scontenti di come la squadra bianconera non abbia identità e una decisione drastica potrebbe essere presa. Se non ora, al massimo alla fine dalla stagione in corso.