La Champions è l'obiettivo dichiarato dei bianconeri, che però deludono enormemente nell'andata degli ottavi contro i francesi: la manovra non convince, l'attacco non gira e anche la difesa è da rivedere.

di Simone Cola - 27/02/2020 10:23 | aggiornato 27/02/2020 10:27

Si dirà che ancora non tutto è perduto, ed è vero, e che la squadra rimane in corsa per tutti gli obiettivi stagionali, anche questo fatto innegabile - almeno per il momento. Resta il fatto che se parlare di Juventus in crisi può essere esagerato, il momento negativo vissuto dalla squadra bianconera merita di essere analizzato a maggior ragione con il derby d'Italia con l'Inter che incombe e con una Champions League che è ancora possibile ma in cui il registro dovrà assolutamente cambiare.

All'indomani dell'1-0 incassato al Parc OL nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, contro un Lione settimo in Ligue 1 e privo per infortunio di due dei suoi migliori giocatori, la Juventus deve riflettere su un dato: nei 90 minuti della più che deludente serata francese Cristiano Ronaldo e compagni non sono riusciti a concludere verso la porta difesa da Anthony Lopes neanche in un'occasione, un evento che non si verificava da più di cinque anni.

Bisogna tornare indietro infatti fino al 9 dicembre 2014, a uno Juventus-Atletico Madrid che concludeva un girone in cui i bianconeri si accontentavano del secondo posto e di un pari a Torino che serviva per mantenere a distanza di sicurezza il Malmoe terzo e che avrebbe concluso a un punto di distanza. Prima di allora - i dati sono di OptaPaolo - era successo soltanto in un'altra occasione, nel 2006 con l'Arsenal. Insomma, quella contro il Lione è una serata destinata ad essere ricordata.

Juventus: la manovra non decolla, attacco e difesa da rivedere

Una serata in cui tutto quello che poteva andare storto è andato storto, dall'infortunio di Mattijs de Ligt che lascia la Juventus temporaneamente in 10 in occasione del gol che decide la gara ai due rigori chiesti da Cristiano Ronaldo e Dybala che potevano starci, soprattutto il secondo, ma che non vengono concessi dall'arbitro spagnolo Gil Manzano. E se poco prima la botta al volo sempre di Dybala non fosse finita a lato, con l'1-1 in Francia e il ritorno da giocare a Torino la situazione forse sarebbe stata diversa.

Non che quella attuale sia irrecuperabile, anzi, ma al di là dei risultati e delle lecite possibilità di rimonta di una squadra che davvero non può permettersi di uscire già agli ottavi, i problemi della Juventus di Maurizio Sarri, che fino a oggi di Maurizio Sarri non è mai sembrata essere, sono evidenti, riguardano ogni reparto e non fanno ben sperare né per il finale di stagione né per la durabilità del progetto affidato al tecnico ex Napoli, che presto potrebbe capire come davvero dalle parti della Continassa vincere sia l'unica cosa che conta.

L'estate scorsa Sarri era stato chiamato a guidare la Juventus per cambiare l'immagine di una squadra che in Italia aveva vinto tutto, che voleva farlo in Europa e che soprattutto voleva provare a farlo con stile, dandosi una dimensione continentale e coniugando risultati e bel gioco. Una cosa, del resto, non esclude l'altra, ma la sensazione è che dopo aver preso l'allenatore la dirigenza bianconera non abbia fatto molto per mettergli a disposizione i giocatori adatti per sviluppare le sue idee.

Quella contro il Lione è la settima gara consecutiva in cui la Juventus ha incassato un gol, qualcosa che non succedeva dal 2010.

Frenata sul mercato dagli sforzi fatti nelle ultime due sessioni per portare a Torino Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt, presente e possibile futuro del club, la Juventus non è riuscita a operare nel migliore dei modi in uscita e si è ritrovata un po' bloccata. Soprattutto a centrocampo, reparto chiave per ogni squadra: le caratteristiche che Sarri cerca in mediana non sono quelle di Matuidi e di Khedira, né di Emre Can né tantomeno di Rabiot e Ramsey, arrivati a parametro zero e fino a oggi - soprattutto il francese - a dir poco deludenti. Le accelerazioni improvvise non possono arrivare da questo tipo di giocatori.

Senza centrocampo anche l'attacco non riesce a girare al meglio: nessuno può mettere in discussione un calciatore come Cristiano Ronaldo, che del resto ha sempre timbrato con regolarità impressionante sotto porta e anche contro il Lione è stato tra i migliori, ma la sensazione è che la manovra sia spesso accantonata per lasciare spazio a iniziative individuali e che manchi quell'equilibratore nel tridente, che a Napoli era Callejon e al Chelsea Pedro, che Sarri non ha ancora trovato e che difficilmente potrà essere lo spento Cuadrado visto in Francia.

0 - La Juventus non ha effettuato nemmeno un tiro nello specchio contro il Lione: in Champions League, dal 2004/05, è solo la terza volta in cui i bianconeri non riescono a centrare la porta (vs Atletico nel 2014 e vs Arsenal nel 2006). Spenta. #OLJuve — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 26, 2020

Così, paradossalmente, la Juventus di Sarri delle idee del tecnico riprende soltanto in parte il possesso palla, spesso sterile contro squadre che non intendono alzare la linea difensiva, mentre mancano velocità di manovra e coesione, quelle combinazioni in velocità che giustamente avevano portato la stampa ad esaltare il gioco espresso a suo tempo dal Napoli. Un gioco che i tifosi bianconeri non hanno mai visto: i bianconeri vivono di fiammate, di prove di forza individuali, non giocano bene e non convincono neanche in fase difensiva.

A proposito della difesa, un tempo punto forte della squadra, ecco un altro dato tutt'altro che incoraggiante: quella contro il Lione è stata la settima gara consecutiva in cui i bianconeri hanno incassato un gol, qualcosa che non succedeva addirittura da un 2010 che riporta tutto indietro a prima del grande ciclo vincente, cominciato con Conte e continuato con Allegri. Un ciclo che rischia di concludersi con Sarri, se qualcosa non cambierà nelle prossime settimane: questa Juventus può certamente battere il Lione e passare il turno, ma per vincere quella Champions League che è ormai da anni l'ossessione del club ci vuole molto, molto di più.