Il provvedimento firmato col Ministro della Salute scade il 29 febbraio. Il presidente della Regione Lombardia: "Faremo un check sabato".

di Daniele Minuti - 27/02/2020 11:07 | aggiornato 27/02/2020 11:12

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Juventus-Inter potrebbe giocarsi a porte aperte nonostante l'allerta Coronavirus: il big match della prossima giornata di campionato si terrà la sera di domenica 1 marzo e non è ancora certo se i tifosi potranno assistere da dentro lo stadio oppure no.

La Lega Serie A al momento non ha diffuso la lista degli incontri che nel prossimo weekend si giocheranno senza permettere l'accesso agli impianti sportivi e il provvedimento sospensivo delle manifestazioni aperte al pubblico firmato dal Ministro della Salute qualche giorno fa scadrà ufficialmente il 29 febbraio.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, questa decisione potrebbe essere modificata nel decreto da parte del Presidente del Consiglio visto che in altre regioni è valida fino alla domenica. La decisione ufficiale però sarà presa soltanto nel fine settimana, escludendo l'ipotesi di giocare il lunedì sera per via degli impegni di Coppa Italia di entrambe le squadre.

Juventus-Inter si potrebbe giocare a porte aperte

Juventus-Inter a porte aperte? Nel weekend la decisione

Di questo ha parlato anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: ai microfoni di RTL ha detto la sua sulla possibilità di giocare la sfida fra Juventus e Inter a porte aperte spiegando che ci sono delle valutazioni in corso.

Esattamente come per le scuole, faremo un controllo sabato e poi decideremo dopo aver capito com'è la situazione.

Un aggiornamento sulla questione televisiva, perché nei giorni scorsi si stava discutendo lo scenario di vedere il Derby d'Italia trasmesso in chiaro su TV8 con l'apertura fatta anche da parte di SKY. Ma questa ipotesi è quasi impossibile per via della Legge Melandri che regola la vendita dei diritti tv: il Codacons ha chiesto un decreto dedicato ma per il momento nessuno ha preso una decisione in questo senso, situazione che sembra rendere impossibile la trasmissione in chiaro in tempo per domenica sera.