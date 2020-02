La sta vivendo come una normale partita di campionato, vuole dare il massimo e ricevere il massimo. Da domani mattina penserà alla Juventus, sapendo che non sarà una partita fondamentale, ma importante.

Al di là del valore dei singoli, credo che l'esperienza sia importante. Siamo alla ricerca di giocatori giovani e di talento da mixare con giocatori che abbiano avuto esperienza in campo internazionale. È un percorso in cui vogliamo continuare a crescere, attraverso una figura importante come il nostro allenatore.

È un'atmosfera surreale, il pubblico è una componente fondamentale in una partita di calcio. Ma c'è un decreto legge del Presidente del Consiglio che è molto chiaro e vale fino a domenica. Unendomi a ciò che ha detto in precedenza Agnelli, la tutela dei cittadini va salvaguardata. Quindi accettiamo a malincuore la decisione.

