Inter, Handanovic punta la Juventus

Non è una data da poco. Tutt'altro, cruciale. Scontro diretto, snodo scudetto, derby d'Italia. Juventus-Inter è un po' tutto, specie in annate combattute come queste. Stando a quanto riporta Sky Sport, quest'oggi Handanovic ha svolto gli ultimi controlli alla mano. L'infrazione al mignolo sinistro si è ricomposta, sta bene. Da domani tornerà a lavorare col pallone.

