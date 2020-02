Il tecnico dei nerazzurri però ha chiesto tempo. La squadra deve ancora crescere.

In un San Siro surreale, orfano di 70.000 voci, l'Inter batte in rimonta il Ludogorets e si qualifica agli ottavi di finale di Europa League. Era l'obiettivo minimo, Conte e i suoi l'hanno raggiunto agevolmente. Ora è lecito domandarsi a che punto può arrivare questa squadra, l'asticella si alza. Gli impegni si fanno più probanti. Della partita e del futuro della stagione dei nerazzurri ha parlato proprio Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport:

Mi era già capitato di giocare a porte chiuse quando ero ct dell'Italia. L'atmosfera è strana, non è semplice, soprattutto all'inizio sembra un allenamento. I ragazzi sono stati bravi ad avere l'approccio giusto e a reagire dopo il gol. Andiamo avanti, bene così. Siamo riusciti anche a ruotare la rosa, quindi è stato un doppio impegno più che positivo.

Prove di difesa a 4, senza Brozovic cambia anche il centrocampo. Cambiamenti in vista?:

C'è bisogno di lavorare, di avere tempo. Il rinvio della partita contro la Samp ci ha permesso di provare qualcosa di nuovo. Potremmo proporre nuove soluzioni sia a inizio partita che a gara in corso.

Però da certi dettami non si scappa:

Non stiamo prescindendo mai dal discorso delle due punte - ha aggiunto Conte -. Così i centrocampisti lavorano molto di più e la fase difensiva è dispendiosa, per questo è necessario trovare sempre un equilibrio anche in base all'avversario che andremo ad affrontare.

L'Inter deve ancora conoscere i primi limiti e la propria forza:

Abbiamo iniziato questo ciclo di partite importanti dicendo che, alla fine di esso, avremmo capito quanto saremmo stati distanti dal vincere. Dopo questa serie di impegni avremo le idee più chiare: di dove siamo e della strada che ci aspetta. Solo in quel momento capiremo a che punto siamo.

L'Europa League, adesso, diventa un obiettivo:

È giusto che una squadra come l'Inter parta cercando sempre di raggiungere l'obiettivo massimo, in ogni competizione. Anche se l'Inter non alza trofei da 10 anni, resta un club che per tradizione deve puntare al top. Vincere però non è semplice, noi daremo il 100% sapendo che i successi non sono cose che arrivano da un momento all'altro. Chi ha vinto sa che bisogna prima imbastire un certo percorso, che ci sono difficoltà. Il gruppo sta lavorando bene.

E qui ci sarebbe stata un'altra domanda da studio. Un commento sulle parole di Agnelli, ma Conte - senza nemmeno lasciar finire Anna Billò, presentatrice delle serate di Europa League di Sky - si toglie l'auricolare e se ne va abbastanza irritato. In una settimana come questa, probabilmente, il tecnico nerazzurro ha preferito non rispolverare vecchie ruggini.