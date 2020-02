Il numero uno della federazione internazionale ha presentato il suo programma per rendere il calcio globale. Pronte undici proposte e un piano triennale.

di Andrea Bracco - 27/02/2020 09:48 | aggiornato 27/02/2020 09:53

Undici punti per quello che sarà il calcio del futuro. Gianni Infantino non lascia, ma anzi torna in prima linea per portare avanti la sua battaglia per la modernizzazione di uno sport che, per sua stessa definizione, è ormai in evoluzione continua da sempre. Il capo della FIFA ha molto a cuore il tema, visto che sin dal suo insediamento nel quartier generale svizzero ha fatto intendere che il suo lavoro sarà sempre improntato alla generazioni future. Il calcio deve aggiornarsi e Infantino lo sa: per questo motivo, parole sue, è finalmente arrivata l'ora di passare ai fatti per rendere questo sport definitivamente globale.

Nonostante sia pensiero comune che già lo sia, l'obiettivo finale di Infantino sarà quello di rendere il calcio fruibile in ogni angolo del mondo, far sì che incida in maniera positiva sulla società e che crei, perché no, dinamiche economiche di impatto su ogni realtà locale. Un progetto ambizioso, del quale la FIFA si è però fatta carico fin dal principio. Lo stesso numero uno della federazione, in questi anni, ha girato il mondo per pianificare operazioni di sviluppo ben radicate sui territori, ottenendo anche diverse soddisfazioni. Il 2022 sarà l'anno dei Mondiali in Qatar, molto discussi per motivi extracalcistici, ma anche l'occasione per far sì che un universo storicamente chiuso come quello mediorientale possa aprirsi al mondo.

Infantino ha così sviluppato un vero e proprio programma, composto da undici punti ben precisi e volti a essere soddisfatti uno dopo l'altro. Un progetto ambizioso, che richiederà la collaborazione di tutte le confederazioni, fondamentali per far sì che finalmente lo sport, pur restando un divertimento per chi lo pratica e uno spettacolo per chi lo guarda, possa finalmente essere posto alle basi della costruzione di una società civile, un veicolo di valori dai messaggi positivi, una sorta di occasione che permetta a chiunque di poter emergere per le sue qualità, a prescindere del luogo in cui è nato e cresciuto.

Il punto fondamentale, paradossalmente, è proprio l'ultimo della lista comprendente le undici proposte per rimodernizzare il calcio. Riguarda l'educazione dei ragazzi nelle scuole attraverso il calcio, utilizzando come strumento la sensibilizzazione a tematiche come il rispetto dell'ambiente e la consapevolezza di argomenti attuali come i cambiamenti climatici, in modo da ispirare in maniera positiva tutte le generazioni presenti e future. Parallelamente, la FIFA vuole proteggere i valori positivi del calcio, combattendo col pugno duro ogni forma di razzismo e discriminazione, ponendo l'accento sui diritti umani e promuovendo ulteriormente il fair play.

Andrà poi affinata la tecnologia applicata al calcio, un vero e proprio valore aggiunto a tal punto che, da quando è stata introdotta, gli errori si sono notevolmente ridotti, andando a dare più stabilità e credibilità all'intero movimento mondiale. Per migliorare l'esperienza dei fan, verrà anche potenziata, in modo da rendere uguale ogni torneo che si disputa in giro per il globo. Insieme a tutto ciò, comincerà un processo ben mirato volto a promuovere una buona governance nel calcio: più rappresentanti sul campo e maggiori investimenti sulle infrastrutture sono i punti cardine di questa proposta.

Tutto ciò incrementerà per default la competitività globale, creando opportunità di crescita aggiuntive con la formazione di nuovi allenatori ed educatori, parallelamente alla creazione di nuovi programmi di base. Anche il calcio femminile dovrà imporsi: Infantino, in tal senso, ha promesso investimenti massicci per far crescere il movimento e renderlo (quasi) al pari di quello maschile. Verranno inoltre adottati formati globali e inclusivi, così da dare più possibilità ai membri della FIFA di ospitare tornei nel proprio paese, creando un indotto importante dal punto di vista economico.

Infine, per snellire il tutto, si procederà con la modernizzazione del quadro normativo legato al calcio, rivedendo i calendari con un occhio alle esigenze globali, riformando il sistema dei trasferimenti e ottimizzando i regolamenti. Si procederà con un piano di crescita dei ricavi, che incrementerà efficacia ed efficienza della stessa FIFA, chiamata ad avere un ruolo più centrale in un calcio sempre più globalizzato. Proposte chiare e dirette, quelle di Infantino, che lavora senza sosta da anni per provare a trasformare lo sport in una risorsa sociale. Il tutto, nel giro di un solo triennio: obiettivo ambizioso, ma proprio per questo affascinante.