Dal 2-6 del 2009 al tiratissimo successo con il Manchester City: cifre impressionanti per il catalano, che in casa dei Blancos ha perso una sola volta.

di Andrea Bracco - 27/02/2020 10:12 | aggiornato 27/02/2020 10:17

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Sei vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Questo potrebbe essere lo score dello scontro tra una squadra di alta e una di medio-bassa classifica: invece, un po' a sorpresa, è il rendimento delle squadre allenate da Pep Guardiola in occasione delle trasferte al Santiago Bernabeu. Il manager catalano non ha mai avuto un grande rapporto a livello umano con il Real Madrid, che rappresenta una specie di visione opposta - non solo sportiva - rispetto al modo di porsi dell'attuale allenatore del Manchester City. In campo, soprattutto a domicilio, Guardiola è stato in grado di togliersi diverse soddisfazioni.

L'ultima in ordine cronologico è arrivata nella serata di mercoledì, quando i suoi Citizens sono stati in grado di espugnare in rimonta la tana dei Merengues: dopo essere andati sotto per mano di Isco, gli inglesi hanno avuto una grande reazione, trovando la via della rete con Gabriel Jesus e De Bruyne. Una vittoria importante, quella maturata in terra castigliana, anche se non chiude definitivamente i conti in chiave qualificazione. Anzi, a Manchester la truppa di Pep dovrà stare molto attenta, perché - nonostante le difficoltà - il Real Madrid è una di quelle squadre che non muoiono mai.

Diciamo però che si tratta comunque di un buon inizio, di quelli che danno una continuità storica a un'epopea di successi in casa del nemico. Nei suoi precedenti al Santiago Bernabeu, Guardiola solo una volta è uscito con una sconfitta sulla groppa. Era la stagione 2013/14, infatti, quando i Blancos vinsero 1-0 in casa la semifinale di andata di Champions League grazie a una rete di Benzema, andando poi a strapazzare il suo Bayern per 4-0 anche a domicilio, e conquistandosi così l'accesso alla finalissima poi vinta ai supplementari contro l'Atletico di Diego Simeone.

Leo Messi e Thierry Henry festeggiano uno dei sei gol segnati in un famoso Real Madrid - Barcellona datato 2009: fu quella la prima vittoria in assoluto di Guardiola al Santiago Bernabeu

Guardiola alla conquista del Bernabeu: nel 2009 il famoso 2-6 passato alla storia

Per il resto, solo grandi successi. Quello più rotondo, Guardiola lo ha ottenuto alla guida del Barcellona, che nella stagione 2008/09, quando i catalani schiantarono il Madrid nel famoso 2-6 passato poi alla storia. Quel giorno, i tifosi del Real si videro costretti a sventolare il tipico vessillo bianco in segno di resa contro il dominio dei blaugrana, trascinati dalle doppiette di Messi e Thierry Henry e dalle reti di due istituzioni catalane come Puyol e Piqué. L'anno successivo, furono Messi - ancora una volta - e Pedro a regalare la vittoria al Barça in casa del nemico, in un match nel quale i ragazzi di Guardiola palleggiarono in faccia agli avversari, insegnando al mondo il concetto di tiki-taka.

Madrid 2-6 Barça

Madrid 0-2 Barça

Madrid 1-1 Barça

Madrid 0-2 Barça

Madrid 2-2 Barça

Madrid 1-3 Barça

Madrid 1-2 Barça

Madrid 1-0 Bayern

Madrid 1-2 City



6 victorias, 2 empates y solo 1 derrota.



Guardiola es DIOS en el Bernabéu. Eso es así. pic.twitter.com/KnmVrPS69J — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 26, 2020

Nella lista dei grandi successi va annoverato anche il 3-1 del dicembre 2011: il Barcellona andò sotto dopo pochi secondi per mano di Benzema, ma tra il 30esimo e il 66esimo scatenò la propria furia su un Real Madrid a tratti annichilito dalla potenza dei catalani. Quella sera fu Alexis Sanchez a pescare il gol del pareggio, quello che diede il là alla vittoria firmata da un'autorete di Marcelo e poi dal sigillo finale di Fabregas. L'ultima vittoria di Guardiola in casa madridista precedente a quella ottenuta dal suo City, infine, risale al 2012, quando le reti di Puyol e Abidal permisero ai catalani di espugnare la tana dei Blancos in Copa del Rey, in un match aperto da Cristiano Ronaldo.

Il ruolino di Guardiola contro il Real Madrid