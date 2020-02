L'attaccante torna in campo dopo un anno e mezzo di inattività. La sua ultima esperienza risaliva al 2017/18 con la maglia del Genoa.

di Redazione Fox Sports - 27/02/2020 19:54 | aggiornato 27/02/2020 20:23

Un nuovo inizio. A 33 anni appena compiuti (il 1° febbraio, ndr), nella nazione che gli ha dato i natali. Giuseppe Rossi riparte dalla Major League Soccer, è ufficiale: Pepito vestirà la maglia del Real Salt Lake. Giusto in tempo per la prima di campionato, domenica 1° marzo sul campo dell'Orlando City (mezzanotte ora italiana, ndr).

Giusto in tempo per voltare pagina, anche, dopo un anno e mezzo complicatissimo. Lontano dal calcio giocato, scottato dalla questione doping a seguito della sua positività ai controlli post Benevento-Genoa del 12 maggio 2018. La gogna mediatica, le accuse. Poi nessuna sanzione - solo una nota di biasimo - per via della sua accertata buonafede. Nel frattempo, però, nessuno gli aveva dato un'altra chance.

Giuseppe Rossi riparte dal Real Salt Lake

E proprio quell'avventura (poco fortunata) al Genoa era rimasta l'ultima del suo lungo curriculum. Inaugurato a Parma, impreziosito dalle esperienze al Manchester United e al Villarreal. Miglior marcatore della storia del club con 82 reti in 191 partite. Sembrava l'inizio di una carriera in ascesa: si è rivelato il punto più alto di una storia calcistica sfortunatissima.

La rottura del crociato, poi il passaggio alla Fiorentina. Una rinascita cancellata nuovamente dalle sue ginocchia, maledette, troppo fragili. Dall'estate 2018 senza una squadra, Rossi per un periodo è tornato ad allenarsi col Villarreal. Giusto una ventata di ricordi e di riconoscenza, a nessuno era balenata in mente l'idea di tesserarlo. A nessuno fino a oggi: Giuseppe Rossi è ufficialmente un giocatore del Real Salt Lake

Pepito#RSL — Real Salt Lake (@realsaltlake) February 27, 2020

"Pepito", lo hanno presentato così. Tra fotomontaggi di presunti fan in estasi e una compilation dei suoi migliori gol in carriera. Vanto nazionale, da Teaneck (New Jersey) a Salt Lake City (Utah). Più di 2000 miglia e 33 anni dopo, Giuseppe Rossi è pronto per il suo nuovo inizio negli Stati Uniti.