Gunners KO all 119': passa l'Olympiacos. Il Getafe elimina i lancieri. Bene Inter e Manchester United, mentre rischia il Siviglia, che passa grazie al VAR.

di Paolo Gaetano Franzino - 27/02/2020 23:39 | aggiornato 27/02/2020 23:43

Sedicesimi di Europa League positivi per l'Inter, che supera il Ludogorets anche al ritorno strappando così la qualificazione agli ottavi di finale. In un San Siro deserto per colpa dell'emergenza Coronavirus, i nerazzurri rispondono all'iniziale vantaggio di Cauly con il tiro d'astuzia di Biraghi e il fortunato tap-in di Lukaku, per il 2-1 finale che fa felice Conte.

Con l'Inter passano il turno di Europa League pure le altre big ad eccezione dell'Ajax, sconfitto nel doppio confronto dal Getafe, e dell'Arsenal, che cade incredibilmente al 119' contro l'Olympiacos. Il Manchester United batte 5-0 il Club Brugge, mentre il Siviglia fa fuori il Cluj pur senza mai superarlo (1-1 all'andata, 0-0 al ritorno). Lo Shakhtar Donetsk elimina il Benfica dopo un pirotecnico 3-3.

Qualificato agli ottavi anche il Copenhagen, a scapito del Celtic. Salisburgo-Eintracht Francoforte è stata invece rinviata per la tempesta di vento in arrivo sulla città austriaca, con raffiche di vento fino a 120 km/h che non avrebbero reso sicuro l'ingresso degli spettatori allo stadio. La partita verrà recuperata domani alle ore 18: si ripartirà dal 4-1 per i tedeschi maturato all'andata.

Il rigore realizzato da Bruno Fernandes

Europa League: passano il turno Manchester United, Siviglia e Shakhtar

A Old Trafford è l'espulsione di Deli a spianare la strada al Manchester United: il difensore del Club Brugge lascia i suoi in dieci già al 23' “parando” la conclusione di James e permettendo ai Red Devils di passare in vantaggio con il conseguente rigore di Bruno Fernandes. Al 35' è Ighalo a raddoppiare, mentre al 41' chiude i conti McTominay con una conclusione dalla distanza. Nel finale è il turno di Fred, a segno con una doppietta.

L'Arsenal si fa sorprendere dalla rete di Cissé a inizio ripresa. I tempi regolamentari si chiudono sullo 0-1 per l'Olympiacos, poi a sette minuti dai tiri di rigore Aubameyang sigla il pari in semirovesciata. Sembra fatta per i Gunners, ma al 119' El-Arabi spunta tra i difensori londinesi e firma l'incredibile 1-2 che permette ai greci di volare agli ottavi.

Festeggiano senza vincere le spagnole. Reti inviolate tra Siviglia e Cluj, ma i romeni recriminano per la rete annullata nel finale a Paun, complice il tocco di mano di Traoré segnalato dal VAR. Il Getafe perde 2-1 nonostante il gol di Jaime Mata dopo 5': l'Ajax rimonta con Danilo Pereira al 10' e la punizione di Eiting deviata da Mathias Olivera al 63', ma non basta, in virtù dello 0-2 della sfida d'andata.

Jaime Mata ha tagliato le gambe all'Ajax dopo appena 5' di gioco

Partita spettacolare tra Benfica e Shakhtar Donetsk: sono gli ucraini a festeggiare al triplice fischio, visto il 3-3 finale che ben si sposa con la vittoria dell'andata. Lusitani avanti con Pizzi al 9', risponde Junior Moraes all'11', ma al 37' la capocciata i Ruben Dias riporta in vantaggio i suoi. In apertura di secondo tempo Rafa Silva firma il tris, tuttavia i gol di Stepanenko e Alan Patrick fanno qualificare gli arancioneri.

Si decide nel finale Celtic-Copenhagen: gli ospiti segnano con Santos, poi all'83' pareggia Eduardo su rigore. Due minuti più tardi i danesi si riportano avanti con Biel – che litiga con un poliziotto a bordocampo durante l'esultanza – e addirittura triplicano subito dopo con N'Doye.

Pep Biel segna la rete dell'1-2 per il Copenhagen

Di seguito, tutti i risultati dei sedicesimi di finale di Europa League (in grassetto le squadre qualificate). Domani dalle 13, a Nyon, verrà svolto il sorteggio degli ottavi: non saranno previste teste di serie e si potranno affrontare squadre dello stesso paese.

I risultati dei sedicesimi

Partite ore 21

Ajax-Getafe 2-1 (and. 0-2): 5' Mata (G), 10' D. Pereira (A), 63' Eiting (A)

Arsenal-Olympiacos 1-2 (and. 1-0): 53' Cissé (O), 113' Aubameyang (A), 119' El-Arabi (O)

Benfica-Shakhtar Donetsk 3-3 (and. 1-2): 9' Pizzi (B), 11' Junior Moraes (S), 37' R. Dias (B), 47' R. Silva (B), 49' Stepanenko (S), 71' Patrick (S)

Celtic-Copenhagen 1-3 (and. 1-1): 51' Santos (Co), 83' rig. Eduardo (Ce), 85' Biel (Co), 88' N'Doye (Co)

Inter-Ludogorets 2-1 (and. 2-0): 26' Cauly (L), 32' Biraghi (I), 49' pt Lukaku (I)

Manchester United-Club Brugge 5-0 (and. 1-1): 27' rig. B. Fernandes, 35' Ighalo, 41' McTominay, 82' e 93' Fred

Siviglia-Cluj 0-0 (and. 1-1)

Salisburgo-Eintracht Francoforte rinviata (si gioca domani alle 18 – and. 1-4)

Partite ore 18.55

Basilea-Apoel Nicosia 1-0 (and. 3-0)

Espanyol-Wolverhampton 3-2 (and. 0-4)

Gent-Roma 1-1 (and. 0-1)

Istanbul Basaksehir-Sporting Lisbona 4-1 dts (and. 1-3)

Lask-AZ Akmaar 2-0 (and. 1-1)

Malmo-Wolfsburg 0-3 (and. 1-2)

Porto-Bayer Leverkusen 1-3 (and. 1-2)

Giocata ieri

Sporting Braga-Rangers 0-1 (and. 2-3)