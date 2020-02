Oltre al passaggio del turno sofferto della Roma, vanno avanti anche Bayer Leverkusen e Wolverhampton. Bene anche Wolfsburg e LASK. Miracolo dell'İstanbul Başakşehir.

di Michele Pedrotti - 27/02/2020 21:10 | aggiornato 27/02/2020 21:32

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Primi verdetti per quanto riguarda i sedicesimi di Europa League, con le gare delle 18.55 ormai in archivio. Non sono i primissimi in realtà, in quanto nella serata di mercoledì i Rangers di Steven Gerrard sono riusciti a difendere il 3-2 dell'andata con il Braga, vincendo anche in Portogallo per 1-0 grazie a un gol di Kent. Scozzesi che tornano agli ottavi del torneo a distanza di 9 anni, quando curiosamente ai sedicesimi fecero fuori un'altra squadra lusitana, ovvero lo Sporting Lisbona.

E a proposito di Portogallo, non va affatto meglio al Porto che deve salutare anche l'Europa League, dopo aver vissuto una stagione europea da dimenticare. Non è riuscita la rimonta dopo il 2-1 subito dal Bayer Leverkusen: al Do Dragao finisce 3-1 per i tedeschi, che avanzano al prossimo turno. Dopo l'eliminazione dal terzo turno preliminare di Champions contro il Krasnodar, Conceiçao e compagnia salutano anche questo torneo.

Avanza invece la Roma, che in casa del Gent va sotto (bel gol di David) ma grazie a Kluivert trova la qualificazione. Non una prova brillantissima, ma l'obiettivo è raggiunto e al momento conta solo questo.

Europa League, nessun problema per Basilea e Wolverhampton

Due sfide che invece erano già sostanzialmente chiuse, dopo i risultati dell'andata, erano quelle tra Basilea-APOEL ed Espanyol-Wolverhampton. La prima, con gli svizzeri trionfanti a Nicosia per 3-0 una settimana fa, si è chiusa definitivamente dopo 38 minuti con un rigore realizzato da Fabian Frei. Per quanto riguarda la squadra di Nuno Espirito Santo, una grande outsider di questa Europa League, il 4-0 dell'andata con l'Espanyol non lasciava troppo spazio alle paure di una remontada.

Al Cornellà-El Prat gli spagnoli mostrano carattere e vanno subito avanti con Calleri, ma il pareggio quasi immediato di Adama Traoré chiude al 100% qualsiasi discorso qualificazione. Lo stesso Calleri alla fine farà tripletta, intervallato dal momentaneo pareggio di Doherty. Esce quindi a testa alta la squadra di Fernandez, che ora deve pensare solo alla difficile salvezza in Liga.

Successo netto per il Wolfsburg, che dopo la vittoria 2-1 dell'andata contro il Malmö di Jon Dahl Tomasson (tanto caro ai tifosi milanisti) ha travolto gli svedesi a domicilio: reti di Brekalo, Gerhardt e Victor. Sorride anche il LASK, tornato in Europa dopo vent'anni e subito agli ottavi. L'1-1 in casa dell'AZ Alkmaar aveva dato fiducia agli austriaci, e alla Raiffeisen Arena ci ha pensato Raguz a risolvere la pratica con una doppietta.

Pazzesco, invece, quello che accade a Istanbul. Dopo la sconfitta per 3-1 in casa dello Sporting Lisbona le speranze qualificazione erano appese al lumicino. Anzi, al gol in trasferta di Visca. Ma il Başakşehir sorprende, va avanti 2-0 e all'intervallo sarebbe ai sedicesimi. Nella ripresa Vietto accorcia le distanze, ribalta la situazione e mette le cose a posto per i portoghesi, che col 2-1 sarebbero qualificati. Ed è così fino al 91', quando Visca - sempre lui - manda la sfida ai supplementari. Ed è durante l'extra-time che Vietto stende Júnior Caiçara in area: è calcio di rigore per i turchi. Lo trasforma ancora visca, l'uomo del destino: İstanbul Başakşehir-Sporting Lisbona termina 4-1, turchi agli ottavi.

I risultati delle 18.55