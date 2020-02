In un Meazza deserto, l'Inter va agli ottavi di finale di Europa League, Ludogorets battuto in rimonta: apre Cauly, poi segnano Biraghi e Lukaku.

di MarcoValerio Bava - 27/02/2020 22:57 | aggiornato 27/02/2020 23:10

L'Inter batte il Ludogorets anche nella gara di ritorno e stacca il pass per gli ottavi di Europa League. L'atmosfera è surreale, San Siro è deserto per l'emergenza coronavirus. Le porte chiuse del resto sono misura necessaria nella regione più colpita dal contagio. Il calcio però va avanti, non può essere altrimenti con calendari così sovraffollati. Conte conferma nove undicesimi della formazione che ha vinto in Bulgaria: Barella prende il posto di Vecino, mentre in avanti c'è Lukaku accanto a Sanchez e non Lautaro.

E il belga ha subito una chance clamorosa per portare in vantaggio l'Inter e spegnere ogni velleità della squadra di Vrba, ma Romelu, a tu per tu con Iliev, calcia debolmente e permette al portiere di intervenire. I ritmi sono bassi, i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di forzare: Sanchez ci prova a giro, ma Iliev è attento. Il Ludogorets fa possesso, ma verticalizza poco e l'Inter lascia fare, ma sbaglia perché su un cambio gioco a liberare Cicinho, la difesa si fa trovare impreparata e Cauly anticipa Godin e poi indirizza sotto la traversa.

L'Inter reagisce, Moses cade in area e chiede rigore, silent check piuttosto lungo ma niente penalty e rivedendo il replay sembra la decisione corretta. Poco male perché Biraghi, dopo essersi fatto trovare troppo stretto in occasione del vantaggio bulgaro, viene imbeccato da Eriksen e - complice una deviazione di Terziev - beffa Iliev e pareggia i conti. Nerazzurri meglio nel complesso e Iliev deve deviare in angolo il destro dalla distanza di Barella. L'Inter raddoppia nel finale con Lukaku che duetta con Sanchez e di testa, in due tempi, riesce a battere il portiere bulgaro.

Ripresa che si apre con Brozovic al posto di Barella. Sanchez va a un passo dal 3-1 con un destro potente dal limite che centra la traversa. Inter in controllo e che trova spazi per affondare, stavolta a destra con Moses che mette al centro per Lukaku che, però, non arriva d'un soffio con la testa. Il belga sfiora la doppietta poco dopo, destro forte e in diagonale che Iliev riesce a deviare sul palo. Col passare dei minuti la partita diventa sempre più simile a un allenamento, i ritmi sono quelli di una partitella, anche perché il Ludogorets, a parte una conclusione di Swierczok, non fa niente per impensierire Padelli. Finisce così 2-1 e l'Inter va agli ottavi.

Europa League, le pagelle di Inter-Ludogorets

Inter (3-5-2): Padelli 6; D’Ambrosio 6 (75' Bastoni sv), Ranocchia 6,5, Godin 5,5; Moses 6, Barella 6 (46' Brozovic 5,5), Borja Valero 6, Eriksen 6,5, Biraghi 7; Lukaku 7 (62' Esposito 6), Sanchez 7. All. Conte 6,5

Ludogorets (4-3-3): Iliev 6; Cicinho 6, Terziev 5, Grigore 5,5, Nedyalkov 5,5; Marcelinho 6 (83' Biton sv), Dyakov 5,5, Badji 6; Wanderson 5,5 (69' Tchibota 5,5), Keseru 5 (64' Swierczok 6), Cauly Souza 6. All. Vrba 6

I migliori

Lukaku 7

Si mangia il gol del vantaggio in apertura, poi però sale in cattedra e diventa dominante. L'Inter s'appoggia sempre al belga, è un riferimento costante, sicuro, debordante nel confronto fisico con gli avversari. Segna il gol del raddoppio, quello che chiude il discorso qualificazione e manda i nerazzurri agli ottavi di finale di Europa League.

Biraghi 7

Si fa trovare troppo stretto sul cambio gioco che poi porta Cicinho all'assist per Cauly. È l'unica disattenzione della sua partita, ma rimedia subito realizzando la rete del pareggio. Da quel momento prende fiducia e domina la fascia. Scende con costanza, mette in difficoltà il diretto avversario, è perfetto anche in fase difensiva. Nel complesso è forse la sua miglior prestazione da quando è a Milano.

I peggiori

Keseru 5

È il miglior marcatore del Ludogorets, ha già segnato sedici gol in 27 gare stagionali, di cui sei in Europa League tra fase a gironi e preliminari. Il romeno però a San Siro vive una serata d'anonimato, non incide, viene controllato senza problemi da Ranocchia che non gli lascia che le briciole. Esce dopo un'ora, quasi non ci si era accorti della sua presenza.

Terziev 5

In difficoltà costante, soffre tremendamente il confronto con gli attaccanti dell'Inter che sia Sanchez o Lukaku poco cambia. Non trova mai i tempi per andare a prendere il cileno, mentre col belga non c'è partita nemmeno a livello fisico. Devia in modo decisivo il diagonale di Biraghi e si fa mettere in mezzo in occasione del raddoppio nerazzurro. In confusione.